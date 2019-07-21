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Audi просит игроков «Барселоны» вернуть бесплатные автомобили

22.07.2019 10:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания Audi прекратила сотрудничество с «Барселоной». Championat пишет, что немецкий концерн был недоволен тем, что футболисты «Барселоны» слишком часто использовали машины конкурентов компании во время поездок.

Соглашение автоконцерна с испанским клубом истекло 30 июня, после чего немецкая автомобилестроительная компания попросила игроков каталонской команды вернуть машины концерна, которые были бесплатно предоставлены футболистам во время действия спонсорского контракта. Теперь они должны сдать автомобили после возвращения из азиатского тура. 

27 июля каталонский клуб сыграет товарищеский матч с японским клубом «Виссел Кобе», за который в настоящий момент выступает бывший игрок сине-гранатовых Андрес Иньеста.

 
 
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