Интеграция России и Беларуси: единение душ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский лидер на этой неделе прилетел в Россию. Лукашенко и Путин обсуждали, в том числе будущее Союзного государства. Почти 20 лет назад страны подписали Союзный договор. Президент Беларуси предложил к юбилейной дате снять все спорные вопросы. Рабочая поездка Лукашенко началась с неформальной встречи с Путиным на Валааме. Российский лидер давно звал коллегу на Русский Север, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Нахид Бабаев.

Спасо-Преображенский мужской ставропигиальный монастырь на острове Валаам – одна из самых почитаемых православных обителей России. Его еще называют Северным Афоном. Сотни тысяч паломников едут туда за исцелением, душевным спокойствием и чтобы прикоснуться к святыням Валаама.

Президентов встречали цветами. Букет белый роз для Владимира Путина и красных – для Александра Лукашенко. Путин, Лукашенко и его сын Николай посетили храмы и скиты монастыря. Его основали преподобные Сергий и Герман. Их мощи - одна из главных святынь. Еще одна святыня – икона Валаамской Божьей Матери – небесной заступницы и покровительницы обители. Об истории монастыря гостям рассказывал игумен Панкратий. Владимир Путин, который часто здесь бывает, дополнял «экскурсовода». Например, рассказал Лукашенко о ските, который основал великий князь Николай Николаевич больше века назад.

Дядя последнего российского императора Николай Николаевич командовал русской армией во время Первой мировой. Великий князь мечтал, чтобы на Валааме всегда звучала молитва о павших войнах. Традиция прервалась лишь в советское время. Первые монахи на острове появились то ли в 11, то ли в 14 веке. Они искали уединенное место с суровым климатом, чтобы не отвлекаться от молитв. Обитель страдала от войн и пожаров, но каждый раз возрождалась. При советской власти ее и вовсе закрыли. В 1940 году там организовали школу боцманов и юнг. Через год их отправили защищать Ленинград. В конце 1980-х на остров вернулись монахи, начали восстанавливать скиты, церкви и хозяйство.

«Провести сюда газ, завезти уголь, получить тепло невозможно из-за нашего островного расположения. Мы используем энергию земли, энергию воды, энергию воздуха», – говорит эконом Валаамского монастыря монах Ефрем.

Сегодня остров можно назвать территорией инноваций: несколько лет назад там установили солнечные батареи – их используют для отопления теплиц, где зимой выращивают овощи. Вопрос с электричеством решили давно – провели кабель по дну Ладоги, да и монахи по обители разъезжают на электромобилях.

На острове своя ферма, где держат коров. В 2015 году появилась сыроварня, оборудованная по последнему слову техники. Учиться ездили в Италию, поэтому среди продукции: рикотта, качотта, пастораль, монастико, то есть сыр «монастырский».

«Каждые три месяца он меняет вкус. Ни хуже, ни лучше, но вкус становится другой. Через полгода совершенно другой вкус, а через год – вообще сказка. Постепенно он отдает влагу, и остается сама суть сыра. Очень вкусная суть», – говорит послушник Вячеслав.

Белорусский лидер оценил образцовое монастырское хозяйство и пообещал приехать в обитель поработать с топором, косой и пилой.

Официальная часть встречи продолжилась на следующий день в Санкт-Петербурге.

«Если мое выступление в чем-то повторит тезисы президента России – это не плагиат, это говорит о том, что мы порой одинаково думаем. Я искренне рад возможности встретиться с Вами в культурной столице России, в славном, любимом мной Ленинграде, Санкт-Петербурге», – сказал Лукашенко.

И добавил: «Чтобы не подумали, что я польстил своему коллеге и другу, должен вам сказать как историк, пусть не обидятся на меня другие народы, но я считаю, что белорусы и ленинградцы пострадали в годы войны больше других народов. Мы вместе с ленинградцами больше, чем кто-либо, находились под оккупацией. Все тяготы войны мы вынесли на своих плечах».