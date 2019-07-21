Беларусь и Россия планируют к 2021 году прийти к единым отраслевым рынкам – глава Минэкономики

Источник материала: Интерфакс

Минск и Москва планируют к 2021 году прийти к единым отраслевым рынкам, в том числе энергетическому и сельскохозяйственному, сообщил министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой.

"Самое главное, что мы (рабочие группы по интеграции – ИФ) выработали общий концепт, общий подход ко всей работе: это дорожные карты к ноябрю, это унифицированное законодательство к середине следующего года, это запуск на единых правилах тех рынков, по которым мы договорились, уже с 2021 года", - сказал Крутой в интервью телеканалу "Беларусь-1" , которое вышло в эфир в воскресенье.

Министр уточнил, что речь идет не только о рынках нефти и газа, но и о рынках промышленной продукции, сельхозрынках, транспортных рынках.

"Смысл в том, чтобы предприятие, не важно, где оно зарегистрировано - в России или Беларуси, работало по единым правилам на основе единого администрирования, единых систем контроля, единых интегрированных информационных систем. И по большому счету это унифицированное законодательство, о котором мы говорим в рамках дорожных карт, уже станет прообразом объединенных рынков", - отметил Крутой.

"Концептуальное предложение белорусской стороны состоит в том, чтобы наши текущие вопросы - цена на газ, налоговый маневр, допуск в российские программы субсидирования наших промышленных товаров, снятие ограничений на доступ белорусской сельхозпродукции на российский рынок - не оставались где-то в стороне, а были обязательно упакованы в общий переговорный трек и двигались параллельно", - пояснил глава Минэкономики.

Крутой отметил, что на встрече в Санкт-Петербурге с участием президентов и представителей совместной рабочей группы по интеграции состоялся "очень откровенный и честный разговор". "Эксперты доложили по всем направлениям, какого прогресса удалось достичь, где остались какие-то болевые, несогласованные вещи. Президенты высказали свое мнение абсолютно по всем вопросам, появилось несколько новых инициатив, и мы в ближайшее время с российскими коллегами должны подумать, как их в рамках программы интеграции дальше упаковать", - сказал Крутой.

В целом, по его словам, обсуждение идет довольно конструктивно - "более 80% программы согласовано на данный момент".

Говоря о позиции российской стороны на белорусские предложения, Крутой заявил, что "ничего не буксуется". "Мы очень конструктивно с российскими коллегами обсуждаем абсолютно все пункты, никаких закрытых тем нет", - заметил он.