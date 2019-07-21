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Матвиенко полагает, что развитие союза Беларуси и России потребует в будущем единой валюты

22.07.2019 09:33 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко полагает, что развитие союза Беларуси и Росси потребует в будущем одинаковых подходов к налогообложению и единой валюты.

"Никто в России никогда не говорил и не поднимает тему создания единого государства. Нет, это союз государств. Но это должен быть полноценный союз с точки зрения одинаково развивающейся экономики - потому что интегрироваться иначе очень сложно. Это союз, который должен на том или ином этапе иметь единую валюту, потому что очень трудно с разными валютами определять финансово-денежную, валютную и иную политику. Это союз, где должны быть одинаковые подходы к системе налогообложения", - сказала Матвиенко в интервью телеканалу ОНТ, которое вышло в эфир в воскресенье.

"В этом году мы отмечаем 20-летие союзного договора. Это то время, когда мы должны осмыслить, как мы прошли этот путь, чего мы добились, на какой точке мы находимся и что нам нужно делать дальше", - заметила спикер.

Матвиенко также подчеркнула, что "неразрешимых проблем между Россией и Беларусью не существует, они всегда находят свое решение".

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко полагает, что развитие союза Беларуси и Росси потребует в будущем одинаковых подходов к налогообложению и единой...
 
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