|
Матвиенко полагает, что развитие союза Беларуси и России потребует в будущем единой валюты
Источник материала: Интерфакс
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко полагает, что развитие союза Беларуси и Росси потребует в будущем одинаковых подходов к налогообложению и единой валюты.
"Никто в России никогда не говорил и не поднимает тему создания единого государства. Нет, это союз государств. Но это должен быть полноценный союз с точки зрения одинаково развивающейся экономики - потому что интегрироваться иначе очень сложно. Это союз, который должен на том или ином этапе иметь единую валюту, потому что очень трудно с разными валютами определять финансово-денежную, валютную и иную политику. Это союз, где должны быть одинаковые подходы к системе налогообложения", - сказала Матвиенко в интервью телеканалу ОНТ, которое вышло в эфир в воскресенье.
"В этом году мы отмечаем 20-летие союзного договора. Это то время, когда мы должны осмыслить, как мы прошли этот путь, чего мы добились, на какой точке мы находимся и что нам нужно делать дальше", - заметила спикер.
Матвиенко также подчеркнула, что "неразрешимых проблем между Россией и Беларусью не существует, они всегда находят свое решение".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко полагает, что развитие союза Беларуси и Росси потребует в будущем одинаковых подходов к налогообложению и единой...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)