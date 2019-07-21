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"Слуга народа" может впервые в истории парламента Украины сформировать однопартийное большинство

22.07.2019 09:10 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Партия "Слуга народа", вероятно, сможет сформировать в новом парламенте однопартийное большинство, не прибегая к привлечению в свой состав депутатов-самовыдвиженцев, что будет первым случаем в истории независимой Украины.

Так, по состоянию на 9.00 понедельника, представители "Слуги народа" могут рассчитывать на победу в 115-120 мажоритарных округах. Согласно предварительным оценкам, по спискам партия получит 121 мандат, что позволит формировать фракцию в количестве более 226 депутатов.

Представители партии лидируют или борются за победу во всех областях, кроме Донецкой, где между собой соперничают в основном выдвиженцы "Оппозционного блока" и Оппоциционной платформы - За жизнь!".

В частности, выдвиженцы "Слуги народа" побеждают во всех округах Киева, подавляющем большинстве округов Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Запорожской областей.

В Верховную Раду, согласно результатам обработки 43,36% протоколов, проходят партии "Слуга народа" (42,31% голосов избирателей), "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) - 12,79%, ВО "Батькивщина" - 8,08%, "Евросолидарность" - 8,7%, "Голос" - 6,39%.

 
 
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Партия "Слуга народа", вероятно, сможет сформировать в новом парламенте однопартийное большинство, не прибегая к привлечению в свой состав...
 
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