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В Беларусбанке рассказали, сколько человек получили кредиты на жилье по 240 указу
Источник материала: Tut.by
В Беларусбанке за январь-июнь этого года оформили почти 5000 кредитных договоров на строительство недвижимости с адресным субсидированием, которое предусмотрено указом №240. Общая сумма по выделенным кредитам в этом году составляет 276,8 миллиона рублей.
Беларусбанк сейчас для новых клиентов выдает кредиты по адресному субсидированию жилья по указу № 240 под 13% годовых (ставка рефинансирования + 3 процентных пункта).
При росте ставки рефинансирования будет повышаться ставка и по кредитам на жилье.
По указу № 240 получить субсидии на жилье могут те же категории, что имели право на льготы и раньше. Исполком с учетом состава семьи, жилой площади в собственности определит максимальный размер кредита и адресной субсидии и примет решение о субсидировании. Более подробно о получении субсидий можно прочитать
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Беларусбанк сейчас для новых клиентов выдает кредиты по адресному субсидированию жилья по указу № 240 под 13% годовых.
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