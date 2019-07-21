В Беларусбанке рассказали, сколько человек получили кредиты на жилье по 240 указу

Источник материала: Tut.by

В Беларусбанке за январь-июнь этого года оформили почти 5000 кредитных договоров на строительство недвижимости с адресным субсидированием, которое предусмотрено указом №240. Общая сумма по выделенным кредитам в этом году составляет 276,8 миллиона рублей.

Беларусбанк сейчас для новых клиентов выдает кредиты по адресному субсидированию жилья по указу № 240 под 13% годовых (ставка рефинансирования + 3 процентных пункта).

При росте ставки рефинансирования будет повышаться ставка и по кредитам на жилье.

По указу № 240 получить субсидии на жилье могут те же категории, что имели право на льготы и раньше. Исполком с учетом состава семьи, жилой площади в собственности определит максимальный размер кредита и адресной субсидии и примет решение о субсидировании. Более подробно о получении субсидий можно прочитать здесь .