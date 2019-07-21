ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларусбанке рассказали, сколько человек получили кредиты на жилье по 240 указу

22.07.2019 10:51 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Беларусбанке за январь-июнь этого года оформили почти 5000 кредитных договоров на строительство недвижимости с адресным субсидированием, которое предусмотрено указом №240. Общая сумма по выделенным кредитам в этом году составляет 276,8 миллиона рублей. 

Беларусбанк сейчас для новых клиентов выдает кредиты по адресному субсидированию жилья по указу № 240 под 13% годовых (ставка рефинансирования + 3 процентных пункта). 

При росте ставки рефинансирования будет повышаться ставка и по кредитам на жилье.

По указу № 240 получить субсидии на жилье могут те же категории, что имели право на льготы и раньше. Исполком с учетом состава семьи, жилой площади в собственности определит максимальный размер кредита и адресной субсидии и примет решение о субсидировании. Более подробно о получении субсидий можно прочитать здесь.

 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусбанк сейчас для новых клиентов выдает кредиты по адресному субсидированию жилья по указу № 240 под 13% годовых.
 
Новости дня
Новости разные
 
У палівальным вадаёме пад Светлагорскам патануў чалавек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.07.2019
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Полымя
22.07.2019
Mir24.TV Belarus
Единство
Слуцк Город
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика