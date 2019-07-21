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Бразилец забил автогол с центра поля

22.07.2019 11:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В прошедшем вчера матче бразильской Серии А между «Атлетико Минейро» и «Форталезой» (2:2) произошло сразу несколько интересных событий.

Игра началась с символического удара по мячу полузащитника «Атлетико» Адилсона Варкена, который был вынужден принять решение о завершении профессиональной карьеры из-за проблем с сердцем. 32-летний игрок развел мяч с центра поля, после чего попал в объятия всех партнеров по команде и тренерского штаба и отправился на скамейку запасных.

Кроме того, матч заполнился недовольством игроков судьей-девушкой Эдиной Алвес Батистой. Сначала, отменив исполненный пенальти в ворота «Форталезы», она перед выполнением повторного удара подошла к вратарю, чтобы сделать ему замечание. В ходе беседы она коснулась вратаря рукой. Тот с недовольством убрал руку от себя. Позже защитник гостей Хуан Кинтеро устроил перепалку с Батистой, за что получил желтую карточку и разозлился еще больше.

Но самый забавный момент произошел на 7-й минуте матча, когда полузащитник гостей Жуниньо отправил мяч за шиворот собственному вратарю.

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