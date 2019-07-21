Оценить деловую репутацию онлайн

Источник материала: Tut.by

Любому производителю товаров или поставщику услуг хорошо знакомо понятие деловой репутации. Это самый ценный из нематериальных активов, способный как поднять ввысь ценность компании в глазах клиентов и партнеров, так и свести к нулю весь коммерческий потенциал.

Всемирно известные компании потратили десятилетия на создание и поддержание положительного делового имиджа, ведь преимущества красивого психологического портрета фирмы неоспоримы — от привлечения новых клиентов и квалифицированных работников до эффективности продаж и привлекательности для банков.

В мире бизнеса, где ставки высоки, а риски еще выше, оценка делового имиджа контрагента становится насущной необходимостью.

Существует даже методика оценки деловой репутации, связанная с понятием гудвил, которое представляет собой разность между ценой всех активов компании и той ценой, которую готов заплатить потенциальный покупатель компании. Чем больше эта разница, тем лучше деловая репутация, то бишь положительный гудвил.

Но есть менее трудоемкий способ оценить репутацию делового партнера, причем онлайн.

Такая возможность предусмотрена подпунктом 1.13 статьи 21 Налогового кодекса Республики Беларусь, вступившего в силу с 01.01.2019, в котором плательщикам предоставляется право в целях проверки благонадежности деловой репутации использовать информацию, не составляющую налоговую тайну и содержащуюся в государственных информационных ресурсах, предоставляемую посредством единого портала электронных услуг ОАИС.

C 1 июля на едином портале электронных услуг доступна электронная услуга « Сведения для проверки благонадежности деловой репутации » (код услуги 3.36.01).

Электронная услуга 3.36.01 предоставляется юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в виде агрегированной информации на основе сведений нескольких государственных информационных ресурсов, интегрированных с ОАИС.

Сведения предоставляются в привязке к УНП. Если УНП неизвестен, то пользователь может воспользоваться поиском по наименованию, выбрать интересующего его контрагента и далее получить информацию по конкретному УНП.

При получении электронной услуги 3.36.01 предоставляются следующие сведения:

общая информация о субъекте хозяйствования;

сведения о нахождении субъекта хозяйствования в Государственном реестре плательщиков (иных обязанных лиц);

сведения о наличии или отсутствии задолженности перед бюджетом;

сведения по делам об экономической несостоятельности (банкротству);

сведения о рассмотрении заявлений в порядке приказного производства;

сведения о включении субъектов хозяйствования в План выборочных проверок, формируемый Комитетом государственного контроля;

сведения Торгового реестра Республики Беларусь.

К слову, это первая электронная услуга подобного рода — когда информация из семи государственных баз данных предоставляется комплексно, по одному клику, без надобности получать сведения отдельно по семи запросам.

Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей услуга доступна с использованием электронной цифровой подписи. Физическим лицам — по уникальному идентификатору, включающему в себя логин (имя учетной записи гражданина в ОАИС) и пароль.

Услуга по проверке благонадежности деловой репутации платная — оценка рисков перед потенциальной сделкой стоит всего 42 копейки.

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