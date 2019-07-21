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Зубная щетка - 10 рублей, литр молока - 4. В Минске прошел маркет безотходных товаров (почти)

22.07.2019 12:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В воскресенье, 21 июля, в культурном центре «Корпус», что на проспекте Машерова, прошел экологический маркет, где магазины продавали многоразовые товары, в основном — без упаковки. Также работали фермеры с сертифицированными продуктами. Мы посмотрели, сколько стоит безотходный образ жизни — zero waste.


В течение дня работали несколько зон: с едой, товарами от фермеров и ремесленников, а также лекциями.

Фудкорт с шерингом посуды: взял, поел, помыл, вернул обратно

На улице организовали фудкорт, где продавали вегетарианскую пиццу по 5−6 рублей за кусочек. Работал шеринг посуды: берешь тарелку за рубль, пользуешься, моешь, возвращаешь на место — получаешь свой рубль обратно. Не сказать чтобы в разгар продаж тут было много людей, но несколько человек в очереди за едой всегда стояли.


Рядом работал фримаркет комнатных цветов и вещей для животных: люди приносили ненужные и брали в замен то, что хотят. Тут же проходили мастер-классы по изготовлению блокнотов, стикеров, по ремонту велосипедов, изготовлению муки на жерновах, а также розыгрыши призов лотереи от организаторов.

На улице стояли и пять разных контейнеров для раздельного сбора мусора.


Фермерский рынок с экологически чистыми продуктами

Торговали фермеры. Мы насчитали примерно семь стендов, где продавали голубику по 10 рублей за килограмм, десяток куриных яиц по 4−5 рублей, кабачки, огурцы и другие овощи с наклейками «экологически чистые продукты». Также можно было приобрести мед, бакалею, зелень, козье молоко по 4 рубля за литр, а также сыры Качотта по 30 рублей за кило.

Но продавцы еще не готовы к полному zero waste: у всех наготове пластиковые пакеты, контейнеры, бутылки.








— Голубика по 10 рублей дешевле, чем на Комаровке, — говорит мужчина, который пришел с женой на маркет.

Супруги Андрей и Ольга адептами движения zero waste они не являются, признаются, что пришли просто посмотреть.

— Удивлены, что здесь так много молодежи, не ожидали, что такие темы ее волнуют. Мы, например, пластиковые щетки и бытовые принадлежности пока менять не будем. Но может рано или поздно мы тоже к этому придем.

«У гэтай zero waste гарачцы не набывайце больш, чым вам трэба»


В здании тем временем шли лекции, на экране транслировали слайд «Не набывайце хе*ні».

— У гэтай zero waste гарачцы не набывайце больш, чым вам трэба. Увогуле старайцеся абыходзіць крамы, пакуль няма нейкай яўнай патрэбы, — говорит оратор, объясняя слайд.

В «Корпусе» лекторы рассказывали об основателях движения zero waste, об упаковках, которые не перерабатываются, о том, без чего можно прожить и об экологичных альтернативах привычным продуктам.


Пока шли лекции, в здании продолжался маркет с бытовыми вещами.

Полноценных магазинов zero waste в Минске мало, поэтому продавцы здесь предлагали похожие товары, почти все — повседневные. Торбы по 20−40 рублей, бамбуковые зубные щетки по 10, трубочки из нержавейки за 8 и бамбуковые по 4 — для их чистки также продавали ершик за 2 рубля. Мы нашли здесь «фруктовки» (маленькие многоразовые мешочки, которые используют как альтернативу фасовочным пакетам), игрушки для животных, натуральную косметику в стеклянной и жестяной таре, многоразовые прокладки и менструальные чаши. У некоторых продавцов были экологичные натуральные продукты — вроде плитки шоколада за 14 рублей и пакетика чая в 70 грамм за 7.








Основной акцент в этих торговых точках делали на том, чтобы товары были или без упаковки или в перерабатываемой таре — пусть не совсем дешевых, зато состав натуральный.

На маркете встречаем девушку, которая взяла с собой свою кружку — об этом просили организаторы. Ольге 26 лет, пять из них она живет по принципам zero waste.

— Друзья меня иногда подкалывают — мол, опять я со своими торбами. Сложно сказать, что стало дешевле, но на пакеты я больше не трачусь. Для меня нормальная история носить с собой хлопковые торбочки и ходить с ними в магазин. Что касается косметики, то я давно перешла на натуральную — в дискаунтеры массмаркета я практически не хожу.


Ольга говорит, что новое движение научило ее осознанному потреблению. Бытовые и косметические средства она покупает только тогда, когда закончатся старые.

— Есть натуральная косметика, которой я пользуюсь много лет, на рекламу не ведусь.


В кафе того же корпуса тем временем продают напитки в пластиковых стаканах. Ольга говорит: главное, что на таких мероприятиях есть люди, которые своим примером показывают, что без этого можно обойтись.

— Без этого никак. Люди мало людей задумываются, что можно отказаться от пластика и носить с собой кружку. Конечно, это напрягает, потому что ее надо постоянно мыть. Но каждый может принять решение сам.


 
Теги: Минск
 
 
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