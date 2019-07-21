Источник материала: Гарадоцкi веснiк

VI Форум регионов Беларуси и России прошёл в Санкт-Петербурге 16-18 июля. На секциях форума были рассмотрены вопросы формирования общего образовательного, информационного пространства, культурно-гуманитарные проекты, сотрудничество регионов и другие вопросы. На экспертной сессии обсудили стратегическое развитие Союзного государства. На форуме были подписаны соглашения о сотрудничестве между регионами двух стран, коммерческие контракты, другие документы о сотрудничестве.





А. Лукашенко предлагает к 20-летию союзного договора снять все проблемные вопросы в отношениях Беларуси и России. Об этом глава белорусского государства заявил на переговорах с Президентом России В. Путиным. «В декабре 20 лет нашему союзному договору. Ни одной проблемы, я так полагаю, мы не должны вынести за пределы этого срока. Я предлагаю снять все вопросы к этой дате. И в рамках Высшего госсовета, или как мы договоримся, все это утвердить», — сказал белорусский лидер. В. Путин отметил необходимость продолжить дискуссии, начатые ещё накануне на неформальной встрече, а также обсудить вопросы межрегионального сотрудничества. Он подчеркнул, что Беларусь является самым близким стратегическим партнёром и союзником России. «Мы работаем по всем направлениям. И в сфере безопасности, и военного дела, в оборонке, в экономике. У нас растёт товарооборот. Россия является крупнейшим инвестором в экономику Беларуси. Но есть и вопросы, которые всегда в рамках такой большой совместной работы возникают. Надеюсь, что встреча пойдёт на пользу для того, чтобы двигаться дальше, — сказал Президент России.

А. Лукашенко в ответ отметил совпадение взглядов с российским лидером. Он добавил: «Мы имеем сегодня программу. Это стратегический документ. И сегодня мы имеем большой объём, кучу текущих проблем. Группа и правительства эти проблемы видят. И программу выработали, которая, по правительственным оценкам, на 80-90% согласована. Я не хочу, чтобы потом кто-то из журналистов или специалистов нас критиковал, что белорусы, Лукашенко опять требуют решения конкретных вопросов. Эти вопросы лежат на поверхности. Мы должны одновременно решить все проблемы до 20-летия нашего союзного договора — до 8 декабря. Времени предостаточно». Он также поблагодарил В. Путина за поездку по святым местам накануне во время неформального общения. «Это не просто была какая-то ознакомительная экскурсия. Там наши истоки. Я очень ценю, что вы вчера меня там провели и показали всё это. Мысль у меня была о том, как нам — белорусам — продолжить этот путь на Валааме и в других наших монастырях. Тем более белорусов мы там много встречали», — сказал А. Лукашенко.







Президент Беларуси, выступая на пленарном заседании VI Форума регионов Беларуси и России, заявил о наличии принципиальных договорённостей с Президентом России по интеграционной тематике. «За прошедшее время для обеспечения равенства прав граждан наших стран сделано немало. Сегодня правительственные группы активно работают над углублением интеграции и приоритетами совместного развития», — заявил белорусский лидер. По его словам, есть целый ряд конкретных существенных вопросов, затрагивающих интересы субъектов хозяйствования и граждан Беларуси и России. «Решить их необходимо в ближайшее время», — подчеркнул А. Лукашенко.

Россия и Беларусь строят отношения на принципах добрососедства и с учетом интересов друг друга. Об этом во время пленарного заседания VI Форума регионов Беларуси и России заявил В. Путин. Он отметил, что в прошлом году белорусско-российский товарооборот вырос почти на 10% и достиг $35,5 млрд. «При этом наша страна прочно удерживает первое место по размеру накопленных прямых капиталовложений в белорусскую экономику — почти $4 млрд. Между российскими и белорусскими регионами заключено более 350 соглашений, направленных на углубление кооперации в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, фармацевтике, транспортной сфере», — сказал глава российского государства. Он подробно остановился на сотрудничестве Беларуси и России по формированию единого культурного и гуманитарного пространства. В. Путин обратил внимание, что народы двух стран связывают общая история, прочные культурные и духовные связи. А. Лукашенко отметил, что эти связи сегодня характеризуются особой широтой, разнообразием и большим количеством масштабных мероприятий. Около семидесяти субъектов Российской Федерации заключили соглашения о двустороннем сотрудничестве в сфере культуры со всеми областями Беларуси. Проводятся международные фестивали искусств, крупные художественные выставки, международные театральные и кинофорумы, Дни культуры регионов Беларуси и России. «Немалый вклад в развитие культурных, гуманитарных связей вносят белорусы, живущие в России. Здесь действуют более двадцати белорусских национальных автономий. Около восьмидесяти общественных организаций белорусов, культурно-просветительских обществ, центров и землячеств поддерживают тесные связи с исторической родиной, представляют в России национальные культурные и духовные традиции, родной язык», — сказал Президент Беларуси.

А. Лукашенко отметил укрепление сотрудничества Беларуси и России в области образования. Существующая нормативно-правовая база обеспечивает равные возможности для белорусов и россиян в получении образования, в том числе в ведущих вузах обоих государств. «В формировании единого союзного образовательного пространства важную роль играет Белорусско-Российский университет в Могилеве. Успешно работает в Минске филиал Московского государственного университета экономики, статистики и информатики. Благодаря деятельности Союзного государства в столице Беларуси открыт филиал Российского государственного социального университета», — отметил белорусский лидер.

А. Лукашенко констатировал, что белорусско-российское научно-техническое сотрудничество традиционно было и остаётся интенсивным в разных секторах: освоении космоса, информационных технологиях, сельском хозяйстве, производстве материалов и приборов.

Президент Беларуси отметил: «Жизнеспособность нашего интеграционного проекта будет зависеть от степени вовлечения молодёжи в строительство Союзного государства. Необходимо поддерживать инициативы молодёжных объединений по организации фестивалей, конкурсов, выставок, других мероприятий не только в столицах, но и в регионах». Глава государства обратил внимание, что как в Беларуси, так и в России уделяется пристальное внимание спорту, популяризации физической культуры среди молодёжи. С 2003 г. проводится Спартакиада Союзного государства для детей и юношества — комплексное мероприятие, включающее как олимпийские, так и неолимпийские виды спорта. «Мы принимаем на высоком уровне самые масштабные международные спортивные соревнования. Это успешно проведённый Россией чемпионат мира по футболу 2018 г. и II Европейские игры 2019 г. в Беларуси», — отметил белорусский лидер. А. Лукашенко предлагает подумать над возможностью подачи совместных с Россией заявок на проведение крупных международных спортивных форумов. «Возможно, нам следует подумать о проведении соревнований в рамках единой заявки Беларуси и России с финансированием за счет бюджета Союзного государства. Это позволит стимулировать развитие туристической отрасли в наших странах», — сказал Президент Беларуси. В. Путин предложил расширить практику использования спортивной инфраструктуры Беларуси и России для совместной подготовки атлетов обеих стран.

А. Лукашенко в своем выступлении напомнил: «За прошедшее время для обеспечения равенства прав граждан наших стран сделано немало. Сегодня правительственные группы активно работают над углублением интеграции и приоритетами совместного развития». По его словам, есть ряд конкретных существенных вопросов, затрагивающих интересы субъектов хозяйствования и граждан Беларуси и России. В настоящее время тысячи белорусских и российских предприятий связаны производственной кооперацией. «Стоит задача сохранить и приумножить достигнутые позитивные результаты работы в экономической сфере», — сказал А. Лукашенко. Он подчеркнул, что эта кропотливая и адресная работа обогащает двустороннее сотрудничество, приносит народам стран уверенность в завтрашнем дне. «В этом и есть суть интеграции: заботясь о жизненных интересах своих граждан, объединить усилия для достижения социально-экономического прогресса обоих государств», — резюмировал белорусский лидер.

По материалам БЕЛТА подготовила Оксана ОСТАШКО.