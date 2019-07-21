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Четыре человека пострадали в аварии с маршруткой
Источник материала: БДГ
Маршрутка и две легковушки столкнулись сегодня на улице Чкалова в Минске, пострадали 4 пассажира маршрутного такси.
Инцидент произошел сегодня в 8.40. По данным УВД Мингорисполкома, предварительной причиной аварии стало несоблюдение дистанции и виновен в аварии водитель маршрутного такси.
Четыре пассажира маршрутки были доставлены в больницу,
По факту автоаварии идет проверка, окончательное решение о ее причинах будет принято после проведения экспертиз.
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Маршрутка и две легковушки столкнулись сегодня на улице Чкалова в Минске, пострадали 4 пассажира маршрутного такси.
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