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Четыре человека пострадали в аварии с маршруткой

22.07.2019 12:12 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Маршрутка и две легковушки столкнулись сегодня на улице Чкалова в Минске, пострадали 4 пассажира маршрутного такси.

Инцидент произошел сегодня в 8.40. По данным УВД Мингорисполкома, предварительной причиной аварии стало несоблюдение дистанции и виновен в аварии водитель маршрутного такси.

Четыре пассажира маршрутки были доставлены в больницу, сообщили в ведомстве.

По факту автоаварии идет проверка, окончательное решение о ее причинах будет принято после проведения экспертиз.

 
Теги: Минск
 
 
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Маршрутка и две легковушки столкнулись сегодня на улице Чкалова в Минске, пострадали 4 пассажира маршрутного такси.
 
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