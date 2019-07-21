Источник материала: Газета Авангард





26 июля пройдет Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Сбрось скорость!»

Водители обязаны при движении соблюдать безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, чтобы избежать столкновения в случае его внезапного торможения или остановки. А при выборе скоростного режима, как рекомендуют стражи порядка, необходимо учитывать интенсивность движения, особенности и состояние транспорта и перевозимого груза. Берите в расчет и погодные условия.

Будьте также более осмотрительны на проезжей части вблизи остановок общественного транспорта. Помните: внезапный выход на дорогу из-за стоящего транспорта является одной из основных причин наезда на пешеходов. Поэтому при приближении к пешеходному переходу обязательно снижайте скорость.

Подготовила Елена БЕЛКО