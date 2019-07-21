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26 июля пройдет Единый день безопасности дорожного движения

22.07.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

26 июля пройдет Единый день безопасности дорожного движения

26 июля пройдет Единый день безопасности дорожного движения  под девизом «Сбрось скорость!»

Водители обязаны при движении соблюдать безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, чтобы избежать столкновения в случае его внезапного торможения или остановки. А при выборе скоростного режима, как рекомендуют стражи порядка, необходимо учитывать интенсивность движения, особенности и состояние транспорта и перевозимого груза. Берите в расчет и погодные условия.

Будьте также более осмотрительны на проезжей части вблизи остановок общественного транспорта. Помните: внезапный выход на дорогу из-за стоящего транспорта является одной из основных причин наезда на пешеходов. Поэтому при приближении к пешеходному переходу обязательно снижайте скорость.

Подготовила Елена БЕЛКО

 
 
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26 июля пройдет Единый день безопасности дорожного движения  под девизом «Сбрось скорость!» Водители обязаны при движении соблюдать безопасную...
 
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