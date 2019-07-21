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Под Барановичами микроавтобус с прицепом вылетел в кювет: пассажирка погибла, водитель в больнице

22.07.2019 12:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Один человек погиб, еще один получил травмы в аварии, которая произошла 21 июля, около 05.55, в Барановичском районе.


Как сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома, 31-летний гражданин Узбекистана двигался на Volkswagen Caravelle с прицепом по трассе М1 Брест — Минск — граница РФ в направлении областного центра. На 187-м километре дороги он съехал в кювет, где микроавтобус врезался в дерево и опрокинулся на бок. По предварительной информации, авария произошла из-за технической неисправности рулевого управления.


В результате ДТП 55-летняя пассажирка микроавтобуса от полученных травм умерла на месте происшествия. Водитель с телесными повреждениями госпитализирован.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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По предварительной информации, авария произошла из-за технической неисправности рулевого управления.
 
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