Под Барановичами микроавтобус с прицепом вылетел в кювет: пассажирка погибла, водитель в больнице

Источник материала: Tut.by

Один человек погиб, еще один получил травмы в аварии, которая произошла 21 июля, около 05.55, в Барановичском районе.





Как сообщил и в ГАИ УВД Брестского облисполкома, 31-летний гражданин Узбекистана двигался на Volkswagen Caravelle с прицепом по трассе М1 Брест — Минск — граница РФ в направлении областного центра. На 187-м километре дороги он съехал в кювет, где микроавтобус врезался в дерево и опрокинулся на бок. По предварительной информации, авария произошла из-за технической неисправности рулевого управления.





В результате ДТП 55-летняя пассажирка микроавтобуса от полученных травм умерла на месте происшествия. Водитель с телесными повреждениями госпитализирован.