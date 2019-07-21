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Под Барановичами микроавтобус с прицепом вылетел в кювет: пассажирка погибла, водитель в больнице
Источник материала: Tut.by
Один человек погиб, еще один получил травмы в аварии, которая произошла 21 июля, около 05.55, в Барановичском районе.
Как
В результате ДТП 55-летняя пассажирка микроавтобуса от полученных травм умерла на месте происшествия. Водитель с телесными повреждениями госпитализирован.
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По предварительной информации, авария произошла из-за технической неисправности рулевого управления.
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