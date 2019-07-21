Семь признаков того, что пора к проктологу

Источник материала: Tut.by

Каким бы страшным ни казался осмотр врача, некоторые болезни, если не лечить их вовремя, намного страшнее, пишет « Здоровье Mail.Ru ».



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Почему любые симптомы могут быть опасны?

Если беспокоит боль в заднем проходе, а в стуле появилась кровь, скорее всего, это геморрой (который, если верить данным американской клиники Мэйо рано или поздно возникает у трех из четырех взрослых людей) или анальная трещина. Это болезни неприятные, но в целом не опасные.

Но у некоторых пациентов, которые пришли к врачу с проявлениями «геморроя», будет диагностирована злокачественная опухоль. У рака прямой кишки нет специфических симптомов, по которым его можно отличить от других болезней. Вы не узнаете точный диагноз, пока не посетите доктора и не пройдете исследования.

Боль и дискомфорт

Боли в области заднего прохода и прямой кишки, в зависимости от причины, могут возникать в любое время или только при посещении туалета, по ночам. Характер их тоже может быть разным: от непонятного чувства дискомфорта до сильных, острых, колющих болей.

Чаще всего боль в прямой кишке бывает вызвана геморроем, трещинами прямой кишки, ее травмами, воспалительным процессом (проктитом), инфекциями, в том числе передающимися половым путем. У некоторых людей болевые ощущения возникают из-за спазмов мышц тазового дна: при синдроме леваторов, скоротечной прокталгии. В таких случаях в прямой кишке возникает довольно сильная острая боль, которая длится в течение нескольких минут или часов.

Более редкие причины болей: выпадения прямой кишки, парапроктиты (воспаление тканей вокруг прямой кишки), свищи (туннели, которые формируются из-за гнойного воспаления и могут, например, соединять прямую кишку с кожей), абсцессы (гнойники), злокачественные опухоли.

Изменения работы кишечника

Считается, что у человека запор, если у него не было стула три дня и дольше. Если запоры возникают регулярно, это повод сходить к врачу. Хроническая диарея — тоже повод исключить проктологическую патологию. Этим термином называется состояние, когда в течение последних 24 часов у человека был стул три раза или чаще. При этом стул чаще всего жидкий.

Запоры и диареи зачастую сопровождаются тенезмами — мучительными позывами. Возникают боли, тянущее чувство в области прямой кишки, очень хочется немедленно сходить в туалет. Причинами таких симболезни, воспалительные процессы и гнойники в прямой кишке. Нужно исключать и онкологические заболевания.

«Шишка» в области заднего прохода

Чаще всего «шишка» в области ануса оказывается наружным геморроидальным узлом (или выпавшим внутренним). Безболезненный узел может оказаться анальной бородавкой или контагиозным моллюском. Если беспокоят боли, возможно, это тромбированный геморроидальный узел или очаг гнойного воспаления, иногда «шишка» оказывается злокачественной опухолью.

Зуд

Анальный зуд беспокоит при трещинах ануса, геморрое. Распространенная причина у детей — гельминты острицы. Нередко зуд в области заднего прохода беспокоит любителей острой и пряной пищи: она может раздражать прямую кишку.

При длительном приеме антибиотиков или иммунодефицитных состояниях (например, ВИЧ-инфекции) может развиться кандидоз — инфекция, вызванная дрожжеподобными грибками. Если поражена область ануса, одним из симптомов будет зуд. Раздражение слизистой оболочки и кожи в области ануса происходит при длительной диарее. Более редкие причины этого симптома: псориаз, свищи, злокачественные опухоли.

Кровь в стуле

Типичные проявления кровотечения из прямой кишки или ануса — примесь ярко-алой крови в кале, следы крови на туалетной бумаге. Как и в случае с другими симптомами, в списке причин первые места занимают геморрой и анальные трещины. Также ректальное кровотечение может быть вызвано воспалением в кишке, дивертикулитом (воспалением в дивертикуле — патологическом выпячивании в стенке кишки), доброкачественными образованиями — полипами, — или злокачественной опухолью.

Если стул черного цвета, напоминает деготь и неприятно пахнет — это тоже говорит о кровотечении, но в верхних отделах пищеварительного тракта, например, в желудке. Кровь становится черной из-за того, что на нее действуют ферменты и соляная кислота. Такой стул называется меленой.

Иногда крови в кале настолько мало, что выявить ее удается только с помощью специальных анализов (анализ кала на скрытую кровь). Самый распространенный из них — проба Грегерсена.

Анемия

Хроническое кровотечение в кишечнике приводит к анемии — состоянию, когда в крови снижается уровень гемоглобина. Человек становится бледным, постоянно чувствует слабость, усталость, его беспокоят головные боли, головокружения. Некоторые долго не обращают внимания на эти симптомы, не всегда есть явный признак кровотечения — примесь крови в стуле. В таких случаях анемия может быть выявлена случайно, после того, как пациент сдает общий анализ крови по другому поводу.

Конечно же, анемия возникает далеко не только при заболеваниях толстой и прямой кишки. Если анализ крови показал такое отклонение, важно искать его причину, в том числе пациента могут направить на консультацию к проктологу. Иногда именно снижение уровня гемоглобина становится той самой ниточкой, благодаря которой удается распутать весь клубок и диагностировать злокачественную опухоль.

В 50 лет — абсолютно всем

Людям старшего возраста рекомендуется не просто посетить проктолога, а пройти специальное скрининговое исследование — колоноскопию. Во время этой процедуры врач вводит пациенту в задний проход специальный эндоскопический инструмент в виде тонкого гибкого шланга с миниатюрной видеокамерой — колоноскоп. С помощью него можно осмотреть изнутри всю толстую и прямую кишку. Врачи рекомендуют проходить колоноскопию всем. Начинать нужно с 50 лет, а если у человека сильно повышены риски, то и раньше.

Во всем мире рак толстой и прямой кишки входит в число самых распространенных злокачественных опухолей. Например, в 2017 году в России он был диагностирован у каждого девятого-десятого онкологического больного. Риск заболеть в течение жизни составляет 4−5%, причем, большинство больных — люди старше 50 лет. Поэтому так важно проходить скрининг. Если во время колоноскопии не обнаружены патологии, ее нужно повторить через 5 лет.