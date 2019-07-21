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Тима Белорусских, Баста и Дудь бесплатно. Белорусов ждут стримы летних фестивалей

22.07.2019 12:04 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Видеосервис VOKA организует прямые трансляции крупнейших музыкальных фестивалей, которые проходят летом в Беларуси.


Те, у кого не получится в выходные 26−27 июля выбраться в Национальный парк «Браславские озера» на Viva Braslav open Air, смогут увидеть выступления Тимы Белорусских, T-Fest, «Ляпис-98», «Мутнаевока» в онлайн-трансляции.

Купить билет на Viva Braslav

3 августа хиты Басты, Монеточки, Little Big, «Дай дарогу!», «Петли Пристрастия» и шутки ведущего Юрия Дудя в прямом эфире услышат даже те, кто не поедет «Рок за Бобров».

Купить билет на «Рок за Бобров»

10 августа планируются стримы с А-Fest в Лошицком парке в Минске. На фестивале выступят «Бумбокс», Nizkiz, O. Torvald, Полина Республика и не только.

Завершит серию фестивальных трансляций концерт, который компания velcom | A1 организует 11 августа на площадке у Дворца спорта. «Ответственными» за настроение на этом летнем празднике будут Горан Брегович со своим оркестром, группы Morandi и «Без Билета».

Многокамерные стримы будут доступны в Full HD-качестве бесплатно для всех желающих. Для просмотра достаточно пройти авторизацию по номеру телефона.

Записи трансляций сохраняются в разделе VOKA LIVE. Прямо сейчас там можно посмотреть прошлогодний «Рок за Бобров» с участием групп «Звери», Louna, Noize MC, «Янки», концерт памяти Александра Куллинковича с самыми громкими хитами Neuro Dubel или Bright Fest, который проходил в мае на стадионе «Динамо» (на нем выступали Светлана Лобода, «Ляпис-98», «Каста», «J:Морс», Milmars, Лера Яскевич).

Розыгрыш билетов!

Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на "Рок за Бобров"

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Теги: Минск
 
 
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Видеосервис VOKA организует на своем канале VOKA LIVE прямые трансляции крупнейших музыкальных фестивалей, которые проходят летом в Беларуси.
 
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