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Тима Белорусских, Баста и Дудь бесплатно. Белорусов ждут стримы летних фестивалей
Источник материала: Tut.by
Видеосервис VOKA организует прямые трансляции крупнейших музыкальных фестивалей, которые проходят летом в Беларуси.
Те, у кого не получится в выходные 26−27 июля выбраться в Национальный парк «Браславские озера» на
3 августа хиты Басты, Монеточки, Little Big, «Дай дарогу!», «Петли Пристрастия» и шутки ведущего Юрия Дудя в прямом эфире услышат даже те, кто не поедет
10 августа планируются стримы с
Завершит серию фестивальных трансляций
Многокамерные стримы будут доступны в Full HD-качестве бесплатно для всех желающих. Для просмотра достаточно пройти авторизацию по номеру телефона.
Записи трансляций сохраняются в разделе VOKA LIVE. Прямо сейчас там можно посмотреть прошлогодний «Рок за Бобров» с участием групп «Звери», Louna, Noize MC, «Янки», концерт памяти Александра Куллинковича с самыми громкими хитами Neuro Dubel или Bright Fest, который проходил в мае на стадионе «Динамо» (на нем выступали Светлана Лобода, «Ляпис-98», «Каста», «J:Морс», Milmars, Лера Яскевич).
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Видеосервис VOKA организует на своем канале VOKA LIVE прямые трансляции крупнейших музыкальных фестивалей, которые проходят летом в Беларуси.
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