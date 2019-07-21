Механизм возрастом 400 миллионов лет

Источник материала: Новости Хотимска

На Камчатке в 250 километрах от жилых районов археологи обнаружили странную находку. Когда удалось установить что это, то это оказалось механизмом. Нашли её внутри вулкана.

Понять происхождение странного артефакта трудно. С уверенностью можно сказать только то, что природа создать такую вещь не может. Механизм дело рук разумного существа. При дальнейшем анализе напрашиваются три варианта развития сюжета:





400 млн. лет назад на Земле жили люди или иные разумные существа и современные геологические теории чушь. Такая вероятность действительно существует. Теория Дарвина не выдерживает никакой критики, но нет и более широких доказательств наличия разума на Земле в тот период. В пользу этой версии говорит анализ заброшенных городов и деревень. В России из многих деревень и мелких городов уехали люди. Особенно много таких городов и сёл стало в 1990-ые и 2000-ые г. Анализ показывает, что через 10 лет после ухода последнего жителя уже ничего не напоминает о том, что на этих территориях вообще была жизнь.

Возможно, что эта находка дело рук инопланетян, но это доказать вообще невозможно.

Есть вероятность, что учёные либо неправильно определили возраст находки, либо ошиблись в том, что это механизм. Так будут думать закоренелые дарвинисты.

Учёные пришли к выводу, что эта находка что-то вроде сверхдревних часов или, даже ЭВМ. Были найдены сотни зубчатых цилиндров, которые используются при создании часов. Такие цилиндры может создать только разум. В первые сутки после находки к зоне раскопок стали сбегаться местные жители (это с условием того, что место раскопок довольно далеко от жилых районов). Это заставило археологов выставить охрану.

Трудно сказать какая судьба ждёт эти удивительные артефакты. Скорее всего, об этом забудут, потому что никто не пожелает предавать сомнению «официальную науку», забывая, что ещё в XIX в. официальная наука была совсем другой. Тоталитаризм в науке изжить намного сложнее, чем в политике.