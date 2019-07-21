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Устранение черных кругов под глазами
22.07.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Добрый день, друзья! Сегодня хотим затронуть тему красоты наших глаз. Как убрать черные круги под глазами в домашних условиях, которые появляются из — за потемнения кожи под глазами. Наиболее распространено это явление среди взрослых, хотя могут проявляться в любом возрасте. Кожа стареет вокруг глаз, теряет коллаген и обвисает. Это приводит к появлению темной области вокругглаз. Появляется усталый и нездоровый вид. Такие синие круги под глазами возникают в результате нескольких факторов, и происходит это в большинстве случаев, в основе которых- проблемы со здоровьем. Порой синяки не исчезают в течение длительного времени, и это может произойти из-за анемии (обезвоживания). Кожа под глазами более тонкая, чем на других участках лица и имеет намного меньше сальных желез, которые способны были бы ее увлажнить и защитить.В результате такой незащищенности наши веки, особенно нижние становятся более уязвимы к внешним и физиологическим факторам. Именно на них в первую очередь и отражается состояние организма. А посему советуем обратить на себя внимание в зеркало и при наличии таковых, узнать как убрать черные круги под глазами быстро.
Причины черных кругов под глазами
Появление черных кругов под глазами можно наблюдать, в следствии нарушения кровообращения мелких сосудиков. Появляются застойные явления лимфы. Если такие синяки редкость и появляются лишь в период усталости, исправить это поможет здоровый сон. Как правило, после отдыха они проходят, и вы обретаете бодрый и здоровый цвет лица. Если же причина появления синяков не в этом, а они стали постоянными вашими гостями, тогда выпроводить будет их не так просто. Чаще всего влияют физиологические моменты. Поскольку нижнее веко по природе своей имеет малое количество жировых клеток, а с возрастом они еще и уменьшаются. Кожа истончается, капилляры теряют свою жировую защиту и становятся близко расположенными к коже и сияют своими фиолетовыми красками. Отсюда и появляются наши посиневшие круги под глазами.
Черные круги под глазами могут появляться в следствии таких причин:
Другие симптомы, сопровождающие эту неприятность, могут указывать на серьезные моменты и включают в себя:
В этих условиях следует спешить сразу в отделение неотложной помощи.
Причины таких синяков включают :
Такие негативные факторы тяжелым грузом отражаются на нашей коже. Все это, тормозит нормальному функционированию процессам в коже. Токсины накапливаются еще в большем количестве и тормозится процесс их выхода из организма. Если начать бороться с этими факторами, можно избавить себя от темных кругов под глазами, если это не касается серьезных причин, связанных со здоровьем. В таком случае лечение придется начать с более глубоких моментов.
Если причинами становятся более серьезные проблемы, связанные с работой сердца, щитовидной железы или печени, здесь не обойтись без специалистов, которых вы должны посещать постоянно.
Как быстро убрать черные круги под глазами
Для еще эффективнейшего результата можно воспользоваться масками на основе природных компонентов:
Чтобы убрать черные круги под глазами дома, держите глаза на возвышенности, поставив пару подушек под голову, когда вы спите. Это помогает в предотвращении отечности глаз из-за накопления жидкости.
Лечение компрессами
Холодный компресс. Кубики льда, завернутые в ткань, положите под глазами. Эта холодная терапия поможет в снижении потемнений.
Ромашковый компресс. Готовим два мешочка из марли и закладываем туда цветочки аптечной ромашки, опускаем в кипяток на 15 мин. Когда остынут до теплого состояния, накладываем на глаза.
Шалфей. Несколько щепоток сухой травы шалфея завариваем в стакане и настаиваем 15 минут. Затем воду сливаем, а траву раскладываем в марлевые мешочки. Готовые компрессы прикладываем к глазам на 15-20 минут.
Вместо компрессов можно каждое утро протирать наши глазки кубиками льда, приготовленными на основе все тех же заваренных трав, ромашка, василек, шалфей, петрушка.
Маски и компрессы все это замечательные средства, но для полного комплекса устранения черных кругов под глазами мы рекомендуем стимулировать мышцы под глазами специальным лимфодренажным массажем. Он прост в исполнении и не займет более пяти минут вашего драгоценного времени с утра. Более подробно о технике лимфодренажного массажа мы писали в этой статье.
Недостаточный сон может провоцировать появление черных кругов под глазами. Важно соблюдать режим сна не менее 8 часов каждый день.
Необходимо придерживаться водного баланса, потребляя 8 -10 стаканов воды каждый день.
Как убрать черные круги под глазами, косметология вам в помощь
После легкого ежедневного массажа, необходимо использовать крем под глаза. Какие же крема подойдут в этом случае. Будем выяснять вместе. Очень важно, чтобы выбранный вами крем способствовал увлажнению и питанию вашей кожи под глазами, стимулировал лимфу и кровообращение, снимал воспалительные процессы. Именно такими свойствами обладают крема на основе кофеина, помогающие сужать кровеносные сосудики, не нарушая их работы и крема, основа которых ретиноевая кислота (витамин А), хорошо питает и увлажняет тонкую кожу вокруг глаз.
А пока мы боремся над проблемой, как быстро убрать черные круги под глазами дома, скрыть неприглядные синие оттенки помогут средства декоративной косметики. На помощь придет чудо изобретение профессионалов красоты — консиллер. Выпускается в виде карандаша, крема, в жидком виде. Для каждой барышни свой, здесь есть, где разыграться, но это уже другая тема. Для нашей проблемы лучше всего подойдет консиллер желтого цвета. Безупречно замаскирует фиолетово-синие тени под нашими глазками, а коже придаст более теплые тона, весь акцент в макияже будет направлен на сияющие глаза.
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Добрый день, друзья! Сегодня хотим затронуть тему красоты наших глаз. Как убрать черные круги под глазами в домашних условиях, которые появляются из — за...
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