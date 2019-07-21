Устранение черных кругов под глазами

Источник материала: Новости Хотимска

Добрый день, друзья! Сегодня хотим затронуть тему красоты наших глаз. Как убрать черные круги под глазами в домашних условиях, которые появляются из — за потемнения кожи под глазами. Наиболее распространено это явление среди взрослых, хотя могут проявляться в любом возрасте. Кожа стареет вокруг глаз, теряет коллаген и обвисает. Это приводит к появлению темной области вокругглаз. Появляется усталый и нездоровый вид. Такие синие круги под глазами возникают в результате нескольких факторов, и происходит это в большинстве случаев, в основе которых- проблемы со здоровьем. Порой синяки не исчезают в течение длительного времени, и это может произойти из-за анемии (обезвоживания). Кожа под глазами более тонкая, чем на других участках лица и имеет намного меньше сальных желез, которые способны были бы ее увлажнить и защитить.В результате такой незащищенности наши веки, особенно нижние становятся более уязвимы к внешним и физиологическим факторам. Именно на них в первую очередь и отражается состояние организма. А посему советуем обратить на себя внимание в зеркало и при наличии таковых, узнать как убрать черные круги под глазами быстро.

Причины черных кругов под глазами

Появление черных кругов под глазами можно наблюдать, в следствии нарушения кровообращения мелких сосудиков. Появляются застойные явления лимфы. Если такие синяки редкость и появляются лишь в период усталости, исправить это поможет здоровый сон. Как правило, после отдыха они проходят, и вы обретаете бодрый и здоровый цвет лица. Если же причина появления синяков не в этом, а они стали постоянными вашими гостями, тогда выпроводить будет их не так просто. Чаще всего влияют физиологические моменты. Поскольку нижнее веко по природе своей имеет малое количество жировых клеток, а с возрастом они еще и уменьшаются. Кожа истончается, капилляры теряют свою жировую защиту и становятся близко расположенными к коже и сияют своими фиолетовыми красками. Отсюда и появляются наши посиневшие круги под глазами.





Черные круги под глазами могут появляться в следствии таких причин:

Тревога, усталость из-за отсутствия сна.

Сыпь / Зуд кожи от аллергии.

Боль из-за лицевого синусита.

Отеки.

Сильная головная боль от воспаленных пазух.

Чрезмерное потребление соли, блокирующее нормальную работу капилляров.

Недостаток жидкости, которая служит для вывода токсинов из клеток кожи.

Другие симптомы, сопровождающие эту неприятность, могут указывать на серьезные моменты и включают в себя:

Одышка и затруднение дыхания

Покраснение вокруг глаз

Непрерывный зуд во рту / горле

Неспособность поддерживать нормальное движение глаз, изменения в зрении.

Отек / кровотечение носа

Высокая температура тела

В этих условиях следует спешить сразу в отделение неотложной помощи.

Причины таких синяков включают :

Стресс. В современном мире от него очень трудно спрятаться. Рабочие процессы, долгое провождение за компьютером, редкие прогулки на свежем воздухе. Обезвоживание. Недостаток потребления жидкости влияет на качество кровообращения. Из-за таких нарушений происходит накопление шлаков и токсинов, что приводит к отечности на лице. Анемия. Способствует пониженному гемоглобину в крови, это звоночек, когда стоит обратить внимание на свое питание и продукты, содержащие железо. Существует дефицит некоторых микроэлементов, восполнив которые ситуация улучшится. Генетические факторы. Здесь уже мы не сыграем никакой роли, а придется лишь спасаться косметическими средствами для маскировки таких синяков. Аллергии. Как пищевого характера, так и от косметических средств, косметики. Недоедание. Частые диеты и недостаток витамин выливается нездоровым цветом лица, и синяками под глазами. Нарушение в работе почек. Следствием могут быть темные синяки с желтизной. Орбитальный целлюлит (воспаление тканей глаза за орбитальной перегородкой. Может быть вызвано острой инфекцией глазницы, травмы, хирургия глаз. Возрастные изменения. В этот период замедляются функции обновления кожи, и нарушается система кровообращения. Привычка тереть или царапать глаза. Лицевой хирургии, перелом лицевой / черепа. Гормональная контрацепция.Применение контрацептивов, другие лекарства. Алкоголизм, курение, высокое потребление кофеина, длительное пребывание на солнце, одни из вредителей нашей кожи. Избавив себя от таких привычек, вы сможете обрести сияющий и здоровый цвет лица, а про черные круги под глазами забудете надолго.

Такие негативные факторы тяжелым грузом отражаются на нашей коже. Все это, тормозит нормальному функционированию процессам в коже. Токсины накапливаются еще в большем количестве и тормозится процесс их выхода из организма. Если начать бороться с этими факторами, можно избавить себя от темных кругов под глазами, если это не касается серьезных причин, связанных со здоровьем. В таком случае лечение придется начать с более глубоких моментов.

Если причинами становятся более серьезные проблемы, связанные с работой сердца, щитовидной железы или печени, здесь не обойтись без специалистов, которых вы должны посещать постоянно.





Как быстро убрать черные круги под глазами

Ломтики огурца. Наложить на глаза колечки холодных ломтиков огурца и дать отдохнуть пятнадцать — двадцать минут. Это помогает в уменьшении отечности и снятии потемнений. Делайте это каждый день.

Картофель. Положите тертый сырой картофель на глаза и оставьте на пятнадцать-двадцать минут. Смыть прохладной водой. Картофель содержит естественный отбеливатель, который помогает в осветлении таких пятен.

Также применяют пасту, путем измельчения свежих листьев мяты. Такое средство в домашних условиях выдерживают в течение пятнадцати -двадцати минут каждый день. Эта кашица дает быстрый и хороший результат.

Томат, куркума, лимон : Подготовьте томат пасту (1 ч.л.), лимонный сок (1 ч.л.), муки (1 ч.л.) и щепотку порошка куркумы. Примените эту пасту вокруг темных кругов и оставьте на 10 минут. Смыть через 10 минут. Этот средство поможет в осветлении темных мешков под глазами.

Миндаль : делайте под глазами мягкий массаж с миндальным маслом каждый вечер. Пятна станут светлее в ближайшее время. В качестве альтернативы, применяйте пасту миндаля с молоком в течение десяти-пятнадцати минут.

Для еще эффективнейшего результата можно воспользоваться масками на основе природных компонентов:

Сметанная маска с петрушкой. Потребуется измельчить 1ч. ложку зелени петрушки и смешать с двумя ч. ложками сметаны. Нанести под глаза и держать 15 минут, затем смыть и нанести питательный крем. Творожная маска. Взять немного жирного творога и добавить хорошо заваренного крепкого черного чая, чтобы творог окрасился до золотистого цвета. Хорошо перемешать в лепешки и накладывать на зону под глазами на 15-20 минут. Огуречная маска. Мякоть огурца натереть на мелкой терке и поместить в заморозку на несколько минут. Достать из морозилки охлажденную массу нанести под глаза на 15 минут и смыть. Молочная маска. Понадобится 50 мл молока и 4 ч.ложки пищевой соды. Все перемешать и поместить в морозильник на пару минут. Охлажденную смесь нанести на область под глазами на 15-20 минут и смыть. Картофельная маска. Самая простая и известная, еще нашим бабушкам. Натертый картофель, все по той же схеме охлаждаем в морозильной камере и наносим на нижние веки на 15-20 минут, по истечении времени смываем.

Чтобы убрать черные круги под глазами дома, держите глаза на возвышенности, поставив пару подушек под голову, когда вы спите. Это помогает в предотвращении отечности глаз из-за накопления жидкости.





Лечение компрессами

Холодный компресс. Кубики льда, завернутые в ткань, положите под глазами. Эта холодная терапия поможет в снижении потемнений.

Ромашковый компресс. Готовим два мешочка из марли и закладываем туда цветочки аптечной ромашки, опускаем в кипяток на 15 мин. Когда остынут до теплого состояния, накладываем на глаза.

Шалфей. Несколько щепоток сухой травы шалфея завариваем в стакане и настаиваем 15 минут. Затем воду сливаем, а траву раскладываем в марлевые мешочки. Готовые компрессы прикладываем к глазам на 15-20 минут.

Вместо компрессов можно каждое утро протирать наши глазки кубиками льда, приготовленными на основе все тех же заваренных трав, ромашка, василек, шалфей, петрушка.

Маски и компрессы все это замечательные средства, но для полного комплекса устранения черных кругов под глазами мы рекомендуем стимулировать мышцы под глазами специальным лимфодренажным массажем. Он прост в исполнении и не займет более пяти минут вашего драгоценного времени с утра. Более подробно о технике лимфодренажного массажа мы писали в этой статье.

Недостаточный сон может провоцировать появление черных кругов под глазами. Важно соблюдать режим сна не менее 8 часов каждый день.

Необходимо придерживаться водного баланса, потребляя 8 -10 стаканов воды каждый день.

Питание. Хорошо сбалансированная диета является ключом к избавлению от темных кругов. Диета должна быть богатая витаминами А, С, К и Е.

Как убрать черные круги под глазами, косметология вам в помощь

После легкого ежедневного массажа, необходимо использовать крем под глаза. Какие же крема подойдут в этом случае. Будем выяснять вместе. Очень важно, чтобы выбранный вами крем способствовал увлажнению и питанию вашей кожи под глазами, стимулировал лимфу и кровообращение, снимал воспалительные процессы. Именно такими свойствами обладают крема на основе кофеина, помогающие сужать кровеносные сосудики, не нарушая их работы и крема, основа которых ретиноевая кислота (витамин А), хорошо питает и увлажняет тонкую кожу вокруг глаз.





А пока мы боремся над проблемой, как быстро убрать черные круги под глазами дома, скрыть неприглядные синие оттенки помогут средства декоративной косметики. На помощь придет чудо изобретение профессионалов красоты — консиллер. Выпускается в виде карандаша, крема, в жидком виде. Для каждой барышни свой, здесь есть, где разыграться, но это уже другая тема. Для нашей проблемы лучше всего подойдет консиллер желтого цвета. Безупречно замаскирует фиолетово-синие тени под нашими глазками, а коже придаст более теплые тона, весь акцент в макияже будет направлен на сияющие глаза.