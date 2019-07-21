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Volvo отзывает 500 тысяч машин из-за угрозы возгорания

22.07.2019 12:08 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Volvo отзывает 500 тысяч машин из-за угрозы возгорания
Фото из открытых источников

Компания Volvo отзывает около 500 тысяч машин по всему миру из-за дефекта в моторном отсеке, который может привести к возгоранию, сообщает Neue Zürcher Zeitung

Volvo отзывает 500 тысяч машин из-за угрозы возгорания Что такое отзыв автомобилей, куда забирают машины и что дают взамен?

Речь идет о моделях с четырехцилиндровыми дизельными двигателями, которые были выпущены в 2014–2019 годах. К ним относятся V40, V60, V70, S80, XC60 и XC90.

Volvo отзывает 500 тысяч машин из-за угрозы возгорания
Что делать, если автомобиль попал «под отзыв»?
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Речь идет о моделях с четырехцилиндровыми дизельными двигателями, которые были выпущены в 2014–2019 годах.
 
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