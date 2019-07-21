ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Махнули – и потрепаться!». Почему Ширвиндт не воспитывал сына и внуков?

22.07.2019 12:03 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

«Махнули – и потрепаться!». Почему Ширвиндт не воспитывал сына и внуков?
Александр Ширвиндт в роли Петра Павловича Зарайского в сцене из спектакля по пьесе и в постановке Родиона Овчинникова «Где мы?∞!...» в Театре сатиры. 2018 г. © / Сергей Пятаков / РИА Новости

19 июля  всеми любимый актер и режиссер Александр Ширвиндт отметил 85-летний юбилей. "АиФ" вспоминает самые яркие истории, которые он рассказывал о самом себе.

Не угробить Миронова

Надо сказать, что Александр Анатольевич Ширвиндт  не любит отмечать свой день рождения. Каждый год он старается в это время уехать куда-нибудь на природу, засесть с удочкой у водоема и отключить мобильный телефон. Про свой юбилей он говорит так: «Мне врачи говорят: «На что жалуетесь?» Я отвечаю: «Жалуюсь на 19 июля 1934 года».

Несмотря на то, с 19 июля 1934 года минуло уже 85 лет, Александр Анатольевич по-прежнему задорен, ироничен, искрометен, каким он был еще в те времена, когда компанию молодых артистов Ширвиндта, Державина, Миронова и примкнувшего к ним режиссёра Марка Захарова многие относили к золотой молодежи. Сам артист с этим не согласен категорически.

«Махнули – и потрепаться!». Почему Ширвиндт не воспитывал сына и внуков?
Александр Ширвиндт, Андрей Миронов и Михаил Державин в фильме «Трое в лодке, не считая собаки», 1979 г. Кадр из фильма

 - Мы были другими. Мы не поджигали дома, не гоняли на автомобиле «Победа» вверх по улице Горького, сшибая прохожих. Но пар-то выпускать надо было. Так что мы придумывали для себя какие-то игры. Например, сажали самолёты около «Шереметьево». Руководил посадками Марк Анатольевич Захаров. Тогда «Шереметьево» не было так забаррикадировано. Там был забор, взлётно-посадочные полосы, а дальше лес.  Мы приезжали в этот лес, разводили три костра. Самолёты заходили над нами на посадку, а Марк на те, которые ему почему-то не приглянулись, махал руками и кричал: «Кыш, кыш, кыш отсюда!» .

Наш экстремальный спорт тоже был скромным. Две машины тихонечко ехали рядом, задние окна открыты. А Андрюша Миронов во время движения перелезал из окна одной машины в окно другой. У нас, водителей, была задача  чтобы он переполз целым.

Соседи подкармливали… луком

Ширвиндт в совершенстве владеет двумя творческими специальностями актерством и режиссурой, но, в отличие от многих витающих облаках коллег, твердо стоит на земле и простые вещи, как, например, ежедневный быт, ему не чужды. Поэтому в советское время Александра Анатольевича Ширвиндта можно было встретить не только в театре или на съемочной площадке, но и... в очереди за колбасой.

 - Я живу в сталинской высотке. В ней внизу есть огромный гастроном. Когда-то, ещё в советские времена, под Новый год со старого Рязанского шоссе туда стекалась вереница автобусов. Потому что под Новый год для всех несчастных в гастроном выкидывали на прилавки какие-то лежалые продукты. Народ верил, что колбаса к Новому году  будет. И туда ехали за колбасой, сметая всё с прилавков. Тогда нам всё время приходилось что-то доставать».

«Махнули – и потрепаться!». Почему Ширвиндт не воспитывал сына и внуков? Александр Ширвиндт: «Жду, когда Ломоносов в лаптях с рукописью припрётся»

Александр Анатольевич, несмотря на элитное место жительства, всегда был очень непритязателен в быту. Он часто рассказывает, как соседи приносят ему из супа вареный лук. Зачем? Просто Ширвиндт его любит. И охотно  ест  даже чужой.

- Я всегда был го...ед. Привык на капоте «Победы» во дворе с чмурами на газете раскладывать ливерную колбасу, пивко, чекушечку водки, огурчик, лучок. Махнули  и потрепаться: «Вчера ехал, и что-то в районе подвески…».

Табак и коньяк

Единственное, что быстро может вывести Александра Ширвиндта из себя  отсутствие на столе его любимой трубки, ведь без нее он как без рук. Даже в пылу жаркой беседы, во время серьезной репетиции его руки сами тянутся за «верной спутницей». О трубках и табаке Ширвиндт тоже готов рассказывать часами.

- В советское время трубочный табак было не достать. Мы его делали сами. В стране существовало два сорта табака. В Москве — «Золотое руно», а в Ленинграде — «Трубка мира». Оттуда покойный Фима Копелян присылал мне «Трубку мира», а я ему — наше «Золотое руно». Мы эти табаки сами смешивали в целлофановом пакете. Целлофановый пакет ведь тоже надо было ещё достать.

«Махнули – и потрепаться!». Почему Ширвиндт не воспитывал сына и внуков?
Александр Ширвиндт с внуками. 2004 г. Фото: www.globallookpress.com

Единственное, что тогда заворачивалось в целлофановые пакеты — китайские рубашки. Брался пакет, выбрасывалась рубашка, в него засыпалась табачная мешанина, туда же строгали яблоко, капали немножко коньяка и вывешивали между двойными рамами на солнышко преть. Эта смесь отдалённо напоминала фирменный табак.

Александр Анатольевич очень гордится продолжением своего рода  сыном, внуками и правнуками. А все потому, что он их не воспитывал  не потому что лень, просто Ширвиндт не верит в воспитание.

- Я сына не воспитывал. И внуков-правнуков тоже. Они меня воспитывают. 

А еще Александр Ширвиндт  человек невероятно постоянный, даже можно сказать, стабильный. Он всю жизнь дружил с Михаилом Державиным, долгие годы работает в одном театре и с молодых лет женат на одной женщине.

- Искать ничего не надо,  уверен Ширвиндт.  Всё настоящее рождается тогда, когда ты молод. И чем дольше живёшь, тем больше возникает химии, ума, расчёта, карьеры.

Вот что касается карьеры, Ширвиндт со своим умением веселить людей с совершенно серьезным непробиваемым лицом мог бы запросто сделать себе имя за границей. Его даже звали туда. Но он не захотел.

«Махнули – и потрепаться!». Почему Ширвиндт не воспитывал сына и внуков? Во что же верить?! Александр Ширвиндт - о запретах и жалобах

- С заграницей я в сложных отношениях. Страшно сказать: я нигде не могу находиться больше двух недель. Доказано практикой! Были первые выезды артистов из СССР.

И вот как-то идём мы по Монреалю. Жара. Едет огромный, старый, открытый «шевроле», бока у него ещё деревянные были. Там сидит большая компания весёлых людей. Увидели нас, остановились и кричат: «Ой, Ширвиндт, Державин! Слушайте, не морочьте себе голову, оставайтесь!» И уехали. Так вот, мы не морочили себе голову  и возвращались. Как бы пафосно ни прозвучало  это патриотизм.

 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кажется, что он родился именно таким: холёный, невозмутимый, с трубкой в зубах и умением одной шуткой убить всех злопыхателей разом. Но таким он был не всегда.
 
Новости дня
Новости разные
 
Визовый просвет: Соглашение об упрощении визового режима с ЕС планируется подписать до 2 февраля 2020
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.07.2019
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика