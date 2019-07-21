Трактор не пропустил фуру в Малоритском районе. Тракторист погиб

Источник материала: Tut.by

Тракторист погиб при столкновении с фурой в Малоритском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.





По информации ГАИ, утром 21 июля 28-летний водитель трактора «Беларус» ехал по трассе Р17 Брест — граница Украины в направлении Малориты. На 32-м километре дороги, поворачивая налево, он не уступил дорогу фуре Renault, которой управлял 54-летний гражданин Украины. После столкновения большегруз вылетел в кювет.





В результате ДТП тракторист от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия. Известно, что он не имел права управления трактором.