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Трактор не пропустил фуру в Малоритском районе. Тракторист погиб

22.07.2019 12:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Тракторист погиб при столкновении с фурой в Малоритском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.


По информации ГАИ, утром 21 июля 28-летний водитель трактора «Беларус» ехал по трассе Р17 Брест — граница Украины в направлении Малориты. На 32-м километре дороги, поворачивая налево, он не уступил дорогу фуре Renault, которой управлял 54-летний гражданин Украины. После столкновения большегруз вылетел в кювет.


В результате ДТП тракторист от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия. Известно, что он не имел права управления трактором.

 
Теги: Брест
 
 
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Известно, что водитель трактора не имел права управления.
 
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