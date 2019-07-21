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Пожар в деревне Слуцкого района: хозяйка покинула дом самостоятельно
22.07.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В ночь на воскресенье, 21 июля, в 04:55 в центр оперативного управления Слуцкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о загорании жилого дома в д. Малиновка Исернского сельсовета. Об этом SG сообщили в РОЧС.
По прибытии к месту вызова пожарной техники было установлено, что горит жилой дом открытым пламенем. Дом деревянный, одноэтажный, размерами 4*6 м, кровля шиферная по деревянной обрешетке.
Хозяйка на момент прибытия спасателей покинула дом самостоятельно
Сотрудниками РОЧС пожар локализован 05:20, ликвидирован 05:35. В результате пожара уничтожена крыша дома по всей площади, выгорела комната размерами 4 на 3 м.
Обошлось без пострадавших. Причина пожара устанавливается.
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В ночь на воскресенье, 21 июля, в 04:55 в центр оперативного управления Слуцкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о загорании жилого...
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