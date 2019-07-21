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Пожар в деревне Слуцкого района: хозяйка покинула дом самостоятельно

22.07.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Пожар в деревне Слуцкого района: хозяйка покинула дом самостоятельно

В ночь на воскресенье, 21 июля, в 04:55 в центр оперативного управления Слуцкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о загорании жилого дома в д. Малиновка Исернского сельсовета. Об этом SG сообщили в РОЧС.

По прибытии к месту вызова пожарной техники было установлено, что горит жилой дом открытым пламенем. Дом деревянный, одноэтажный, размерами 4*6 м, кровля шиферная по деревянной обрешетке.

Хозяйка на момент прибытия спасателей покинула дом самостоятельно

Сотрудниками РОЧС пожар локализован 05:20, ликвидирован 05:35. В результате пожара уничтожена крыша дома по всей площади, выгорела комната размерами 4 на 3 м.

Обошлось без пострадавших. Причина пожара устанавливается.

Пожар в деревне Слуцкого района: хозяйка покинула дом самостоятельно


Slutsk-Gorod.by
Фото: Слуцкий РОЧС

 
 
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В ночь на воскресенье, 21 июля, в 04:55 в центр оперативного управления Слуцкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о загорании жилого...
 
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