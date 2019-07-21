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На этой неделе без света будут жители улицы Виленской и района Майского посада
22.07.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Слуцкий городской район электрических сетей сообщает о плановом отключении электроэнергии в связи с ремонтом оборудования в трансформаторной подстанции 10/0,4кВ в среду, 24 июля, с 13:00 до 16:30 у потребителей по адресам:
Кроме этого, в связи с ремонтными работами на воздушной линии электропередачи 0,38кВ 24 июля с 8:30 до 17:00 будет отключено электроснабжение:
Дополнительную информацию можно получить по номеру 5-22-98, 5-33-80.
Слуцкий городской район электрических сетей приносит извинения за причиненные неудобства.
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Слуцкий городской район электрических сетей сообщает о плановом отключении электроэнергии в связи с ремонтом оборудования в трансформаторной подстанции 10/0,4кВ в...
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