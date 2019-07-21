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На этой неделе без света будут жители улицы Виленской и района Майского посада

22.07.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

На этой неделе без света будут жители улицы Виленской и района Майского посада

Слуцкий городской район электрических сетей сообщает о плановом отключении электроэнергии в связи с ремонтом оборудования в трансформаторной подстанции 10/0,4кВ в среду, 24 июля, с 13:00 до 16:30 у потребителей по адресам:

  • пер. 1-й Красногвардейский №1-7,
  • пер. 2-й Красногвардейский №1-7,
  • ул. Красногвардейская №1-17,
  • пер. 1-й Новый №1, 2,
  • пер. 2-й Новый №1-11,
  • пер. 3-й Новый №1-10,
  • пер. 1-й Майский №1-52,
  • ул. Майский проезд №1- 12,
  • ул. Майский посад №1-30,
  • пер. Вокзальный №1-11,
  • ул. Крупской №1-15,
  • ул. Тутаринова №16-28 (чётные.),
  • пер. Крупской №3-10,
  • ул. Старобинская №17-40,
  • ул. Виленская №108-140 (чётные.).

Кроме этого, в связи с ремонтными работами на воздушной линии электропередачи 0,38кВ 24 июля с 8:30 до 17:00 будет отключено электроснабжение:

  • ул. Виленская №78-1-4 (чётные);
  • ул. Западная №1-13 (нечётные);
  • ул. Красногвардейская №15-2;
  • 1-й пер. Красногвардейский №2;
  • проезд Виленский №1-19 (нечётные);
  • пер. К. Либкнехта №1.

Дополнительную информацию можно получить по номеру 5-22-98, 5-33-80.

Слуцкий городской район электрических сетей приносит извинения за причиненные неудобства.


Фото: скриншот с YouTube-канала Старый Лучник

 
 
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Слуцкий городской район электрических сетей сообщает о плановом отключении электроэнергии в связи с ремонтом оборудования в трансформаторной подстанции 10/0,4кВ в...
 
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