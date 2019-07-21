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Райисполком приглашает жителей Горок обсудить стройку на Новопроектной
22.07.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
23 июля в учебном корпусе № 14 БГСХА (аудитория № 831) состоится собрание с жителями по обсуждению перспективной застройки улицы Новопроектная в Горках.
Начало встречи в 18:00.
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23 июля в учебном корпусе № 14 БГСХА (аудитория № 831) состоится собрание с жителями по обсуждению перспективной застройки улицы Новопроектная в Горках. Начало...
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