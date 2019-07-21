Жара вернется? Погода в Горках на неделе

Источник материала: Горецкий вестник

Погода на выходных не разочаровала? Синоптики обещают, что температура воздуха будет расти — в конце неделе будет до +26°.





Завтра, 23 июля, будет около +17°, пасмурно, с дождями и, возможно, грозами.

24 июля днем потеплеет до +20°, однако прогнозируют облачность и кратковременные дожди.

В четверг, 25 июля, характер погоды существенно не изменится — облачно с прояснениями, дождик.

А вот в пятницу, 26 июля, воздух прогреется до +25°. Дожди, правда, тоже не отменяются — местами и короткие.

Начало выходных 27 июля синоптики предсказывают теплым (до +26°) и почти без надоевших дождей.