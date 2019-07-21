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Жара вернется? Погода в Горках на неделе
22.07.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Погода на выходных не разочаровала? Синоптики обещают, что температура воздуха будет расти — в конце неделе будет до +26°.
Завтра, 23 июля, будет около +17°, пасмурно, с дождями и, возможно, грозами.
24 июля днем потеплеет до +20°, однако прогнозируют облачность и кратковременные дожди.
В четверг, 25 июля, характер погоды существенно не изменится — облачно с прояснениями, дождик.
А вот в пятницу, 26 июля, воздух прогреется до +25°. Дожди, правда, тоже не отменяются — местами и короткие.
Начало выходных 27 июля синоптики предсказывают теплым (до +26°) и почти без надоевших дождей.
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Погода на выходных не разочаровала? Синоптики обещают, что температура воздуха будет расти — в конце неделе будет до +26°. Завтра, 23 июля, будет около +17°,...
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