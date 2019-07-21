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Зарегистрированы в июне: новости из загса
22.07.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Смотрите, кто зарегистрирован за июнь в Горках и районе.
Александр и Кирилл Пузыревские
Эвелина Мойсеенко
Алексей Борванов,
Даниил Зеков,
Александр Панасюга
Алиса Махрачева
Дарья Тишкович
Злата Гаргун,
Дарья Антончикова,
Ева Серекова,
Анастасия Осипова
Даниил Григорьев
Матвей Козлов
Никита Балахонов,
Алена Тараканова
Тимофей Мещеряков
София Козлова,
Владислава Ушакова
Диана Савкина
Сергей Костенко
Илья Троянов
Карина Молчанова
Дарина Кононова
Тимофей Коснаревич
Иосиф Шульган
Марьяна Ермоленко
Назар Козлов
Роман Пузыревский (Ленино)
Анастасия Корнаухова (Ленино)
Арина Дроздова (Ленино)
По данным районного отдела ЗАГС
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Смотрите, кто зарегистрирован за июнь в Горках и районе. Александр и Кирилл Пузыревские Эвелина Мойсеенко Алексей Борванов, Даниил Зеков, Александр Панасюга...
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