Парад техники и водная феерия: в Горках отметят День пожарной службы

Источник материала: Горецкий вестник

25 июля в Горках пройдут торжества, посвященные Дню пожарной службы . Праздник начнется на площади Якубовского в 13:00.





Гостей ожидают парад и выставка пожарной техники, водная феерия, демонстрация работы аварийно-спасательного оборудования. Дети и их родители смогут показать ловкость и почувствовать себя спасателями, надев боевую одежду. На игровых локациях можно будет заработать призы и сувениры.