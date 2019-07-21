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Парад техники и водная феерия: в Горках отметят День пожарной службы
22.07.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
25 июля в Горках пройдут торжества, посвященные
Гостей ожидают парад и выставка пожарной техники, водная феерия, демонстрация работы аварийно-спасательного оборудования. Дети и их родители смогут показать ловкость и почувствовать себя спасателями, надев боевую одежду. На игровых локациях можно будет заработать призы и сувениры.
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25 июля в Горках пройдут торжества, посвященные Дню пожарной службы. Праздник начнется на площади Якубовского в 13:00. Гостей ожидают парад и выставка пожарной...
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