|
Председатель облисполкома: Горецкий район провел эстафету “Пламя мира” на высоком уровне
22.07.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Горецкий район отмечен Благодарностью председателя Могилевского облисполкома Леонида Зайца за проведение на высоком организационном уровне этапа
Благодарность вручена заместителю председателя райисполкома по социальным вопросам Ларисе Кривицкой на торжественной церемонии чествования победителей и призеров II Европейских игр, которые представляли Могилевщину в национальной сборной Беларуси.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Горецкий район отмечен Благодарностью председателя Могилевского облисполкома Леонида Зайца за проведение на высоком организационном уровне этапа эстафеты...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)