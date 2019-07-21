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Улица Фомина дождалась нового асфальта - его уже уложили
22.07.2019 12:58 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В выходные силами Брестского ДЭП выполнены работы по асфальтированию ул.Фомина.
Жители и гости областного центра при посещении Парка культуры и отдыха обращали своё внимание на ненадлежащее качество дорожного покрытия этой улицы.
В настоящее время логистика к центральному месту отдыха горожан со стороны ул.Фомина стала более комфортной.
В эти дни используя благоприятные погодные условия дорожники жилищно - коммунального хозяйства города произвели укладку верхнего слоя асфальта на путепроводе по ул. Пионерской.
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В выходные силами Брестского ДЭП выполнены работы по асфальтированию ул.Фомина. Жители и гости областного центра при посещении Парка культуры и отдыха...
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