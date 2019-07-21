Улица Фомина дождалась нового асфальта - его уже уложили

Источник материала: Виртуальный Брест

В выходные силами Брестского ДЭП выполнены работы по асфальтированию ул.Фомина.





Жители и гости областного центра при посещении Парка культуры и отдыха обращали своё внимание на ненадлежащее качество дорожного покрытия этой улицы.





В настоящее время логистика к центральному месту отдыха горожан со стороны ул.Фомина стала более комфортной.





В эти дни используя благоприятные погодные условия дорожники жилищно - коммунального хозяйства города произвели укладку верхнего слоя асфальта на путепроводе по ул. Пионерской.