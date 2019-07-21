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Улица Фомина дождалась нового асфальта - его уже уложили

22.07.2019 12:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В выходные силами Брестского ДЭП выполнены работы по асфальтированию ул.Фомина.

Улица Фомина дождалась нового асфальта - его уже уложили

Жители и гости областного центра при посещении Парка культуры и отдыха обращали своё внимание на ненадлежащее качество дорожного покрытия этой улицы.

Улица Фомина дождалась нового асфальта - его уже уложили

В настоящее время логистика к центральному месту отдыха горожан со стороны ул.Фомина стала более комфортной.

Улица Фомина дождалась нового асфальта - его уже уложили

В эти дни используя благоприятные погодные условия дорожники жилищно - коммунального хозяйства города произвели укладку верхнего слоя асфальта на путепроводе по ул. Пионерской.

 
 
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  В выходные силами Брестского ДЭП выполнены работы по асфальтированию ул.Фомина. Жители и гости областного центра при посещении Парка культуры и отдыха...
 
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