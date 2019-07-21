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В Пинске учащийся колледжа угнал автомобиль «Форд Орион»

22.07.2019 12:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В дежурную часть Пинского ГОВД позвонил местный житель и сообщил о том, что неизвестный в период времени с 22.00 часов 17 июля до 08.30 часов 18 июля похитил его автомобиль «Форд Орион» 1990 года выпуска, припаркованный на ул. Центральной в Пинске.

В Пинске учащийся колледжа угнал автомобиль «Форд Орион»

Сотрудниками уголовного розыска в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий автомобиль в технически исправном состоянии обнаружен в деревне Заполье Пинского района. Установлено, что кражу автомобиля около 02.00 часов 18.07.2019 совершил местный житель, 2001 года рождения, учащийся колледжа, который проник в автомобиль и совершил на нем поездку.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК Республики Беларусь, подозреваемый задержан.

Старший инспектор ГИиОС Пинского ГОВД 
Александр Костюкевич, Фото ОУР

 
 
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  В дежурную часть Пинского ГОВД позвонил местный житель и сообщил о том, что неизвестный в период времени с 22.00 часов 17 июля до 08.30 часов 18 июля похитил его...
 
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