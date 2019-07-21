Пинский район: автомобиль опрокинулся в кювет

Источник материала: Виртуальный Брест

По предварительной информации: 20.07.2019 около 13:30 часов 31-летняя жительница Минска, управляя автомобилем «КИА РИО», двигалась по автодороге Р-6 «Ивацевичи-Пинск-Столин» в направлении г.п. Логишин.





На 51-м км данной автодороги (Пинский район), не справившись с управлением автомобиля, съехала в правый по ходу движения кювет и допустила опрокидывание автомобиля.

В результате ДТП водитель получила травмы и помещена на излечение в реанимационное отделение УЗ «Пинская ЦБ».