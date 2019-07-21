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Двое новых подозреваемых задержаны по делу о двойном убийстве в Осиповичах

22.07.2019 12:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Главным следственным управлением Следственного комитета продолжается расследование двойного убийства в Осиповичах, по подозрению в преступлении задержаны двое мужчин. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представитель СК Юлия Гончарова.

Двое новых подозреваемых задержаны по делу о двойном убийстве в Осиповичах

Утром 13 июля в милицию поступило сообщение о том, что в частном доме обнаружены тела двух мужчин с огнестрельными ранениями - 49-летнего хозяина дома и его 26-летнего племянника. Первоначально по подозрению в совершении двойного убийства задерживались двое местных жителей. Однако после проведения необходимых следственных действий и получения объективных данных о том, что они не причастны к совершению убийства, их освободили из-под стражи.

"По подозрению в совершении убийства (ч. 2 ст. 139 УК) сотрудниками спецподразделения "Алмаз" задержаны двое ранее судимых мужчин (1980 и 1977 годов рождения, жители Осиповичского и Любанского районов соответственно). С ними работают следователи. Во время оперативно-разыскных мероприятий обнаружено огнестрельное оружие. С помощью него, предположительно, совершено преступление", - проинформировала Юлия Гончарова.

Также задержан 47-летний брат одного из подозреваемых. Его проверяют на причастность к пособничеству в совершении противоправных действий.

Во взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска подразделений центрального аппарата, областного управления МВД и Осиповичского РОВД продолжается установление всех обстоятельств убийства. 

 
 
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  Главным следственным управлением Следственного комитета продолжается расследование двойного убийства в Осиповичах, по подозрению в преступлении задержаны...
 
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