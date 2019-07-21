Жара возвращается. Все о погоде в Бресте на этой неделе

Источник материала: Виртуальный Брест

На новой рабочей неделе в Бресте будет жарко и солнечно.





Дождь на этой неделе обещают только в понедельник. Зато к вечеру осадков не предвидится. Днем воздух прогреется до +25 °С, сообщает pogoda.by.

Во вторник будет переменная облачность без осадков. Столбик термометра поднимется до +23 °С.





В среду утром будет ясно, днем — переменная облачность и +25 °С. В четверг столбик термометра поднимется до +27 °С, а в пятницу — до +29 °С.