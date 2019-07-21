ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жара возвращается. Все о погоде в Бресте на этой неделе

22.07.2019 12:58 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

На новой рабочей неделе в Бресте будет жарко и солнечно.

Жара возвращается. Все о погоде в Бресте на этой неделе

Дождь на этой неделе обещают только в понедельник. Зато к вечеру осадков не предвидится. Днем воздух прогреется до +25 °С, сообщает pogoda.by.

Во вторник будет переменная облачность без осадков. Столбик термометра поднимется до +23 °С.

Жара возвращается. Все о погоде в Бресте на этой неделе

В среду утром будет ясно, днем — переменная облачность и +25 °С. В четверг столбик термометра поднимется до +27 °С, а в пятницу — до +29 °С.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  На новой рабочей неделе в Бресте будет жарко и солнечно. Дождь на этой неделе обещают только в понедельник. Зато к вечеру осадков не предвидится. Днем воздух...
 
Новости дня
Новости разные
 
Освободили в зале суда. В Гомеле вынесли приговор водителю, сбившему на Крещение двух близняшек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.07.2019
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика