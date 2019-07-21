Трактор и фура на украинских номерах столкнулись на малоритской трассе. Погиб водитель

Источник материала: Виртуальный Брест

Трагедия произошла утром 21 июля примерно в 8 часов 55 минут на автодороге Р17 «Брест — граница Украины».





Работник ОАО «Рита», 1991 года рождения, ехал на тракторе с полуприцепом и при повороте на Великориту в него врезался грузовой автомобиль марки «Рено» на украинских номерах, который направлялся в сторону Бреста.





В результате столкновения мужчина, управлявший трактором, был смертельно травмирован и умер на месте происшествия. Фура же съехала в кювет, её водитель, гражданин Украины, серьезно не пострадал.





По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 317 «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств» УК Республики Беларусь







