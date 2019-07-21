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Как Кобрин отметил 75-ую годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков
22.07.2019 12:58 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
20 июля 2019 года Кобрин отмечает 75-ую годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В этот день в 1944 году войска 1-го Белорусского фронта освободили город Кобрин.
Праздник «День города» – это огромная череда разнообразных мероприятий. На протяжении уже двух дней для жителей и гостей города работают развлекательные и концертные площадки. Сахарная вата, аттракционы, летние фудкорты, концерты, хорошая музыка, конкурсы, батуты, машинки – всё то, что так радует детей и взрослых.
Традиционно перед сценой СООО «ПП Полесье» на улице Суворова собралось множество народа. Люди танцевали и подпевали участникам коллектива художественной самодеятельности кобринского предприятия.
А в 23.00 в небе над Кобрином отгремел праздничный салют.
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20 июля 2019 года Кобрин отмечает 75-ую годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В этот день в 1944 году войска 1-го Белорусского фронта освободили...
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