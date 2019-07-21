Как Кобрин отметил 75-ую годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Источник материала: Виртуальный Брест

20 июля 2019 года Кобрин отмечает 75-ую годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В этот день в 1944 году войска 1-го Белорусского фронта освободили город Кобрин.













Праздник «День города» – это огромная череда разнообразных мероприятий. На протяжении уже двух дней для жителей и гостей города работают развлекательные и концертные площадки. Сахарная вата, аттракционы, летние фудкорты, концерты, хорошая музыка, конкурсы, батуты, машинки – всё то, что так радует детей и взрослых.





























































































Традиционно перед сценой СООО «ПП Полесье» на улице Суворова собралось множество народа. Люди танцевали и подпевали участникам коллектива художественной самодеятельности кобринского предприятия.





































А в 23.00 в небе над Кобрином отгремел праздничный салют.