В Бресте накануне Дня пожарной службы и тысячелетия города состоялся велоквест от МЧС

Источник материала: Виртуальный Брест

Велосипедный квест прошел в Бресте в воскресенье, 21 июня. Его организовало Брестское областное управление МЧС при поддержке волонтеров Московского и Ленинского районных комитетов БРСМ .





В захватывающей игре приняли участие 20 команд – всего около ста участников. Своеобразный «марафон» был длиной 32 километра и состоял из 12 уровней.





Велоквест был приурочен ко Дню пожарной службы Республики Беларусь и тысячелетию Бреста, поэтому каждая контрольная точка на маршруте с объектами, имеющими прямое отношение к истории нашего древнего города и людям, защищавшим его от стихии огня.





Любителей приключений ждали многочисленные тайники, шифры, коды, пароли, кроссворды, другие непростые загадки на всем пути, состоявшем из арт-объектов МЧС и достопримечательностей города над Бугом.





Участники квеста не только отлично посоревновались в езде на велосипедах, но и лучше узнали историю Бреста и пожарно-спасательной службы, а также имели возможность получить самую подробную информацию о противопожарных средствах: одной из точек маршрута стал магазин «101» Брестского областного комбината противопожарных работ.





На финальной точке маршрута – в центре Бреста, у памятника тысячелетию Бреста – команды победителей и призеров ждали заслуженные призы: огнетушители и полезные сувениры.





Все участники квеста получили от организаторов сертификаты.



