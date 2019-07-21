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В Бресте накануне Дня пожарной службы и тысячелетия города состоялся велоквест от МЧС

22.07.2019 12:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Велосипедный квест прошел в Бресте в воскресенье, 21 июня. Его организовало Брестское областное управление МЧС при поддержке волонтеров Московского и Ленинского районных комитетов БРСМ.

В Бресте накануне Дня пожарной службы и тысячелетия города состоялся велоквест от МЧС

В захватывающей игре приняли участие 20 команд – всего около ста участников. Своеобразный «марафон» был длиной 32 километра и состоял из 12 уровней.

В Бресте накануне Дня пожарной службы и тысячелетия города состоялся велоквест от МЧС

Велоквест был приурочен ко Дню пожарной службы Республики Беларусь и тысячелетию Бреста, поэтому каждая контрольная точка на маршруте с объектами, имеющими прямое отношение к истории нашего древнего города и людям, защищавшим его от стихии огня.

В Бресте накануне Дня пожарной службы и тысячелетия города состоялся велоквест от МЧС

Любителей приключений ждали многочисленные тайники, шифры, коды, пароли, кроссворды, другие непростые загадки на всем пути, состоявшем из арт-объектов МЧС и достопримечательностей города над Бугом.

В Бресте накануне Дня пожарной службы и тысячелетия города состоялся велоквест от МЧС

Участники квеста не только отлично посоревновались в езде на велосипедах, но и лучше узнали историю Бреста и пожарно-спасательной службы, а также имели возможность получить самую подробную информацию о противопожарных средствах: одной из точек маршрута стал магазин «101» Брестского областного комбината противопожарных работ.

В Бресте накануне Дня пожарной службы и тысячелетия города состоялся велоквест от МЧС

На финальной точке маршрута – в центре Бреста, у памятника тысячелетию Бреста – команды победителей и призеров ждали заслуженные призы: огнетушители и полезные сувениры.

В Бресте накануне Дня пожарной службы и тысячелетия города состоялся велоквест от МЧС

Все участники квеста получили от организаторов сертификаты.

В Бресте накануне Дня пожарной службы и тысячелетия города состоялся велоквест от МЧС

 
Теги: Брест
 
 
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  Велосипедный квест прошел в Бресте в воскресенье, 21 июня. Его организовало Брестское областное управление МЧС при поддержке волонтеров Московского и Ленинского...
 
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