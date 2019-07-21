Разбираемся, кто и почему в предпраздничную неделю останется без электричества

Вот-вот грядёт День города, энергетики уже сообщили о том, что полгорода остаётся без горячей воды, так ещё некоторым не повезло до такой степени, что будет отключена электроэнергия! Благо, это не так уж и надолго, и исключительно по необходимости.
Итак, смотрите и запоминайте:
Брест
№
Начало
Конец
Район отключения
Причина
1
22.07.2019 09:00
22.07.2019 17:00
ул. Тришинская 29-33,41,45-49/1, ул. Тришинская 3-21,4-14, Московская 186-190
Плановые работы в ТП-117
2
22.07.2019 09:00
22.07.2019 17:00
ул. Карбышева 3; ул. Куйбышева 1,3,5; ул. Орджоникидзе 19, 21
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-253
3
22.07.2019 09:00
22.07.2019 12:00
ул. Фортечная 108-132, 131; 73-79; ул. Добрая 58,60
Работы на Л-1 от ТП-106
4
22.07.2019 13:00
22.07.2019 16:00
ул. Г.Аржановой 1-21/2, 2-22; ул. Торфяная 16-20, 27-31/2; пер. Торфяной
Работы на Л-1 от ТП-595
5
23.07.2019 09:00
23.07.2019 12:00
ул. Белинского 28-30, ул. Жуковского 4-36, 15-17, ул. Ломоносова 42-80, 41-79
Работы на Л-1 от ТП-99
6
23.07.2019 09:00
23.07.2019 17:00
ул. Боброва 2-20, 5-31, ул.Красногвардейская 22,24, ул. Северная 23-41, 30-38, пер.2-ой Северный 1-19, 2-20
Работы на ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП105
7
23.07.2019 13:00
23.07.2019 17:00
ул. Сов. Конституций 28
Работы в ТП-310
8
23.07.2019 13:00
23.07.2019 17:00
ул. Приграничная 18-70,19-75, пер. 2-й Приграничный, ул. Озерцовая, пер. Озерцовый, ул. Приозерная 1-13, 2-12, ул. Рощинская 1-7, 2-12; ул. Приграничная 1-17,10,12; ул. Подлясская 1-23, 4-18; ул. Козловичская 1-19
Работы на ВЛ-10 кВ Ф-301
9
24.07.2019 09:00
24.07.2019 16:00
ул. Карасева 4-55, 5-33; ул. Гурова 37-49/1, 30-38; ул. Шишкина 19-29, 4-24
Работы на Л-1 от ТП-9
10
24.07.2019 09:00
24.07.2019 17:00
ул. Красная 3-15, 4-18, пер 1-й Северный 5-29,2-32, ул. Красногвардейская 13
Работы на ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП105
11
24.07.2019 09:00
24.07.2019 17:00
ул. Карбышева 3; ул. Куйбышева 1,3,5; ул. Орджоникидзе 19, 21
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-253
12
25.07.2019 09:00
25.07.2019 17:00
ул. Северная 49-51, 50-60, ул. Карасёва 43-81,54-90
Работы на ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП105
13
25.07.2019 09:00
25.07.2019 16:00
ул. Сикорского 40-78, 39-85, пер. 1-й Вишневый 6,8
Работы на Л-3 от ТП-139
14
26.07.2019 09:00
26.07.2019 17:00
ул. Боброва 2-20, 5-31, ул.Красногвардейская 22,24, ул. Северная 23-41, 30-38, пер.2-ой Северный 1-19, 2-20
Работы на ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП105
15
26.07.2019 09:00
26.07.2019 17:00
ул. Карбышева 3; ул. Куйбышева 1,3,5; ул. Орджоникидзе 19, 21
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-253
16
29.07.2019 09:00
29.07.2019 17:00
ул. Карбышева 3; ул. Куйбышева 1,3,5; ул. Орджоникидзе 19, 21
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-253
17
31.07.2019 09:00
31.07.2019 17:00
ул. Карбышева 3; ул. Куйбышева 1,3,5; ул. Орджоникидзе 19, 21
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-253
Брестский район
№
Начало
Конец
Район отключения
Причина
1
22.07.2019 09:00
22.07.2019 16:45
агр.Чернавчицы.ул.Мира.
Ремонтные работы на МТП-93.
2
23.07.2019 09:00
23.07.2019 16:45
д.Скоки. ул. Локаторная.Бригадная.Садовая 1.2.3 пер. Садовый
Ремонтные работы на ТП-493.
3
23.07.2019 09:00
23.07.2019 16:45
д.Черск ул. Центральная. пер.Зеленый ул.Зеленая.
Ремонтные работы на КТП-595.
4
24.07.2019 09:00
24.07.2019 16:45
д.Скоки ул. Мира д.30-58. Парковая д.4-16. Июньская Полевая. Мирная. Яблоневая. Полеводов.
Ремонтные работы на ТП-493
5
25.07.2019 09:00
25.07.2019 16:45
д.Скоки ул. Мира д.40.42.27.26/2-26/5.25/4а. 25/6.25/7.1.2.6. ул.Железнодорожная.
Ремонтные работы на ТП-493.
6
25.07.2019 09:00
25.07.2019 16:45
р-н Митьки. Бернады. К.Боярская. с.о. Контакт. Березка.