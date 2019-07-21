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Разбираемся, кто и почему в предпраздничную неделю останется без электричества

22.07.2019 12:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Вот-вот грядёт День города, энергетики уже сообщили о том, что полгорода остаётся без горячей воды, так ещё некоторым не повезло до такой степени, что будет отключена электроэнергия! Благо, это не так уж и надолго, и исключительно по необходимости.

Разбираемся, кто и почему в предпраздничную неделю останется без электричества

Итак, смотрите и запоминайте:

Брест

Начало Конец Район отключения Причина
1 22.07.2019 09:00 22.07.2019 17:00 ул. Тришинская 29-33,41,45-49/1, ул. Тришинская 3-21,4-14, Московская 186-190 Плановые работы в ТП-117
2 22.07.2019 09:00 22.07.2019 17:00 ул. Карбышева 3; ул. Куйбышева 1,3,5; ул. Орджоникидзе 19, 21 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-253
3 22.07.2019 09:00 22.07.2019 12:00 ул. Фортечная 108-132, 131; 73-79; ул. Добрая 58,60 Работы на Л-1 от ТП-106
4 22.07.2019 13:00 22.07.2019 16:00 ул. Г.Аржановой 1-21/2, 2-22; ул. Торфяная 16-20, 27-31/2; пер. Торфяной Работы на Л-1 от ТП-595
5 23.07.2019 09:00 23.07.2019 12:00 ул. Белинского 28-30, ул. Жуковского 4-36, 15-17, ул. Ломоносова 42-80, 41-79 Работы на Л-1 от ТП-99
6 23.07.2019 09:00 23.07.2019 17:00 ул. Боброва 2-20, 5-31, ул.Красногвардейская 22,24, ул. Северная 23-41, 30-38, пер.2-ой Северный 1-19, 2-20 Работы на ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП105
7 23.07.2019 13:00 23.07.2019 17:00 ул. Сов. Конституций 28 Работы в ТП-310
8 23.07.2019 13:00 23.07.2019 17:00 ул. Приграничная 18-70,19-75, пер. 2-й Приграничный, ул. Озерцовая, пер. Озерцовый, ул. Приозерная 1-13, 2-12, ул. Рощинская 1-7, 2-12; ул. Приграничная 1-17,10,12; ул. Подлясская 1-23, 4-18; ул. Козловичская 1-19 Работы на ВЛ-10 кВ Ф-301
9 24.07.2019 09:00 24.07.2019 16:00 ул. Карасева 4-55, 5-33; ул. Гурова 37-49/1, 30-38; ул. Шишкина 19-29, 4-24 Работы на Л-1 от ТП-9
10 24.07.2019 09:00 24.07.2019 17:00 ул. Красная 3-15, 4-18, пер 1-й Северный 5-29,2-32, ул. Красногвардейская 13 Работы на ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП105
11 24.07.2019 09:00 24.07.2019 17:00 ул. Карбышева 3; ул. Куйбышева 1,3,5; ул. Орджоникидзе 19, 21 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-253
12 25.07.2019 09:00 25.07.2019 17:00 ул. Северная 49-51, 50-60, ул. Карасёва 43-81,54-90 Работы на ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП105
13 25.07.2019 09:00 25.07.2019 16:00 ул. Сикорского 40-78, 39-85, пер. 1-й Вишневый 6,8 Работы на Л-3 от ТП-139
14 26.07.2019 09:00 26.07.2019 17:00 ул. Боброва 2-20, 5-31, ул.Красногвардейская 22,24, ул. Северная 23-41, 30-38, пер.2-ой Северный 1-19, 2-20 Работы на ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП105
15 26.07.2019 09:00 26.07.2019 17:00 ул. Карбышева 3; ул. Куйбышева 1,3,5; ул. Орджоникидзе 19, 21 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-253
16 29.07.2019 09:00 29.07.2019 17:00 ул. Карбышева 3; ул. Куйбышева 1,3,5; ул. Орджоникидзе 19, 21 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-253
17 31.07.2019 09:00 31.07.2019 17:00 ул. Карбышева 3; ул. Куйбышева 1,3,5; ул. Орджоникидзе 19, 21 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-253

Брестский район

Начало Конец Район отключения Причина
1 22.07.2019 09:00 22.07.2019 16:45 агр.Чернавчицы.ул.Мира. Ремонтные работы на МТП-93.
2 23.07.2019 09:00 23.07.2019 16:45 д.Скоки. ул. Локаторная.Бригадная.Садовая 1.2.3 пер. Садовый Ремонтные работы на ТП-493.
3 23.07.2019 09:00 23.07.2019 16:45 д.Черск ул. Центральная. пер.Зеленый ул.Зеленая. Ремонтные работы на КТП-595.
4 24.07.2019 09:00 24.07.2019 16:45 д.Скоки ул. Мира д.30-58. Парковая д.4-16. Июньская Полевая. Мирная. Яблоневая. Полеводов. Ремонтные работы на ТП-493
5 25.07.2019 09:00 25.07.2019 16:45 д.Скоки ул. Мира д.40.42.27.26/2-26/5.25/4а. 25/6.25/7.1.2.6. ул.Железнодорожная. Ремонтные работы на ТП-493.
6 25.07.2019 09:00 25.07.2019 16:45 р-н Митьки. Бернады. К.Боярская. с.о. Контакт. Березка. Ремонтные работы на ВЛ-10кВ.
7 25.07.2019 09:00 25.07.2019 16:45 д.Приборово.ул.Садовая. Полевая. Новая. Центральная. пер.Луговой. Ремонтные работы на ВЛ-0.4кВ.
8 26.07.2019 09:00 26.07.2019 16:45 М.Мотыкалы ул.Цветочная. Ремонтные работы на МТП-341.
9 26.07.2019 09:00 26.07.2019 16:45 д.Максимы ул.Максимовская. Ремонтные работы на ВЛ-0.4кВ.
 
Теги: Брест
 
 
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  Вот-вот грядёт День города, энергетики уже сообщили о том, что полгорода остаётся без горячей воды, так ещё некоторым не повезло до такой степени, что будет...
 
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