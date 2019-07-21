|
«Я сам в шоке». Посмотрите, какой гигантский виноград выращивают в Столинском районе
22.07.2019 12:58 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Насколько жаркий июнь оказался губительным для одних культур, настолько живительным для тех, которым палящее солнце только на пользу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Вот эта гроздь еще растет – она будет килограмма два.
На юге Беларуси климат стал мягче и теплее, агроклиматические зоны сдвинулись. Теперь виноград для наших широт не является чем-то диковинным.
Ягода уже объединила десятки увлеченных любителей. Люди все чаще заполняют гроздьями собственные подворья. Всерьез задумываются и о промышленных масштабах. Похоже, что виноградная экспансия неизбежна.
Александр Банель, фермер:
Опасения были. Но так получилось, что наш климат постепенно меняется и меняется в положительную сторону. И вот в нашей полосе – Пинский, Столинский районы – сумма активных температур стала выше, чем по всей Беларуси.
Около 100 сортов винограда и каждый отличается по цвету, форме и вкусу. Даже не верится, что свои первые черенки Александр Банель закупил всего три года назад. Технологией и секретами поделились друзья из Украины. Остальное – творчество и талант самого фермера.
Александр Банель:
Благодаря теплому лету, виноград созревает значительно раньше срока. Некоторые гроздья уже можно снимать. Другие грозди наберут кондиции в ближайшие недели.
Каждый сорт ведет себя по-своему. Но объединяет их в целом неплохая адаптация к белорусскому климату. И это радует больше всего. А выбор покупателей в пользу своего, а не привозного – это дело времени.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Насколько жаркий июнь оказался губительным для одних культур, настолько живительным для тех, которым палящее солнце только на пользу, сообщили в программе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)