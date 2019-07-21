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Матч «Шахтера в Лиге Европы будет судить рефери, удаливший Драгуна в игре с «Пястом»
Источник материала: Tut.by
Турецкий судья Мете Калвакан будет обслуживать первый матч второго кваликационного раунда Лиги Европы между солигорским «Шахтером» и датским клубом «Эсбьерг»,
40-летний Мете Калкаван провел в целом неоднозначный поединок, вызвав споры двумя своими решениями. В начале второго тайма он не показал вторую желтую карточку полузащитнику «Пяста» Патрика Дзичека, а в конце встречи удалил хавбека БАТЭ Станислава Драгуна.
Матч между «Шахтером» и «Эсбьергом» пройдет в Солигорске и начнется 25 июля в 20.00.
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Турецкий судья Мете Калвакан будет обслуживать первый матч второго кваликационного раунда Лиги Европы между солигорским «Шахтером» и датским клубом «Эсбьерг»
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