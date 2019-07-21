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Матч «Шахтера в Лиге Европы будет судить рефери, удаливший Драгуна в игре с «Пястом»

22.07.2019 12:34 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Турецкий судья Мете Калвакан будет обслуживать первый матч второго кваликационного раунда Лиги Европы между солигорским «Шахтером» и датским клубом «Эсбьерг», сообщает «Прессбол».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

40-летний Мете Калкаван провел в целом неоднозначный поединок, вызвав споры двумя своими решениями. В начале второго тайма он не показал вторую желтую карточку полузащитнику «Пяста» Патрика Дзичека, а в конце встречи удалил хавбека БАТЭ Станислава Драгуна.

Матч между «Шахтером» и «Эсбьергом» пройдет в Солигорске и начнется 25 июля в 20.00.

 
 
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Турецкий судья Мете Калвакан будет обслуживать первый матч второго кваликационного раунда Лиги Европы между солигорским «Шахтером» и датским клубом «Эсбьерг»
 
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