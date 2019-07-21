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В МАГАТЭ сообщили о кончине главы агентства Амано

22.07.2019 12:34 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В МАГАТЭ сообщили о кончине главы агентства Амано

Гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано скончался, сообщает организация в понедельник, 22 июля, на своем сайте.

"Секретариат МАГАТЭ со скорбью информирует о смерти генерального директора Юкии Амано", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что в связи с этим флаг МАТАТЭ будет приспущен.

В секретариате, кроме того, подтвердили данные о том, что Амано собирался покинуть свой пост: в МАГАТЭ публикуют отрывок из подготовленного гендиректором письма с просьбой освободить его от занимаемой должности. "За последнее десятилетие агентство достигло конкретных результатов на пути к цели - "Атомы за мир и развитие". Это стало возможным, благодаря поддержке стран-членов и усилиям сотрудникам агентства. Я очень горжусь нашими достижениями и благодарен членам МАГАТЭ и его сотрудникам", - подчеркивается в письме.

Юкия Амано родился в 1947 году на острове Хонсю. Окончил юридический факультет Токийского университета. Затем обучался во Франции - в университетах Франш-Конте и Ниццы.

В начале 1970-х годов начал работу в МИД Японии. В частности, в разные годы он работал в посольствах Японии во Вьетнаме, Вашингтоне и Брюсселе.

В 2005 году он был назначен послом Японии в МАГАТЭ. Пост генерального директора МАГАТЭ Амано занял в 2009 году.

 
 
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Гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано скончался, сообщает организация в понедельник, 22 июля, на своем сайте.
 
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