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Министр экономики рассказал, сколько осталось предприятий с зарплатой меньше 400 рублей

22.07.2019 12:46 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По итогам пяти месяцев в стране осталось 87 организаций, где платят меньше 400 рублей. Об этом министр экономики Дмитрий Крутой рассказал в эфире программы «Главный эфир».


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Напомним, в мае власти пообещали, что к 1 июля в стране не останется предприятий, где средняя зарплата не дотягивает до 400 рублей.

— Таких предприятий, где заработая плата меньше 400 рублей, у нас было 207 по стране, — сообщил Дмитрий Крутой. — Вроде бы в общей массе субъектов хозяйствования, которых больше 140 тысяч с учетом всех форм собственности, видов деятельности, это немного. Но, тем не менее, правительство все равно считает, что это достаточно серьезное количество, и поэтому действительно была задача персонально разобраться с каждым, посмотреть, и такая работа была проделана. По итогам пяти месяцев осталось 87 таких организаций. То есть, по сути, минус 120 мы имеем на текущий момент. Оперативный мониторинг показывает, что по полугодию их останется не больше десяти.

По словам министра, 85% предприятий с зарплатами до 400 рублей находятся в коммунальной собственности.

— То есть это прямая зона ответственности председателей райисполкомов и, по большому счету, их персональный KPI на текущий год, потому что это важнейшая социальная задача в целом для района и для тех людей, которые в этих организациях заняты. Понятно, что зарплата 400 рублей при наличии семьи, детей — это недопустимо низкий, критический уровень, и такого просто быть не должно, — подчеркнул Дмитрий Крутой.

В базе вакансий все еще можно найти предложения с зарплатой до 400 рублей. Но это чаще всего неполная ставка. В целом же число вакансий в республиканской базе уже превышает 95 тысяч.

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