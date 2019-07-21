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Ученые назвали простое действие, которое поможет лучше высыпаться

22.07.2019 12:42 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Горячая ванна за полтора часа до отхода ко сну позволит лучше высыпаться. К такому выводу пришли ученые Техасского университета в Остине, пишет MedicalXpress.


Фото: unsplash.com

Исследователи провели метаанализ более пяти тысяч работ, связанных с принятием душа или ванны и качеством сна, и пришли к выводу: водные процедуры (при температуре воды 40−42 градуса) за час-два до отхода в кровать улучшают сон. Исследование опубликовал журнал Sleep Medicine Reviews.

Дело в том, что с биологическими ритмами температура тела у человека меняется в течение дня: несколько снижается к вечеру, опускается до минимальной отметки ночью — и поднимается под утро, выступая в роли «биологического будильника». C теплым душем или ванной улучшается циркуляция крови, что помогает организму справляться с терморегуляцией лучше и приводит как к более быстрому засыпанию, так и к более качественному сну, говорят авторы работы.

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Исследователи провели метаанализ более пяти тысяч исследований, связанных с принятием душа или ванны.
 
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