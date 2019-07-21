В Минске полчища крылатых муравьев: откуда они взялись и стоит ли их бояться

Источник материала: Tut.by

В Минске вновь появились полчища крылатых муравьев — насекомых заметили в разных районах города. 42.TUT.BY узнал, почему они возникли так внезапно, и стоит ли переживать по этому поводу.



Фото с сайта minsknews.by

Разумеется, в природе не существует такого отдельного вида как муравьи с крыльями. Насекомые отращивают их на время брачного периода.

Как пояснил нам заведующий лабораторией наземных беспозвоночных животных ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам» Олег Прищепчик, это ежегодный цикл, который будет продолжаться примерно по август.

— Когда после дождя наступает такая «парная» (с повышенной влажностью — прим.42.TUT.BY), солнечная погода, крылатые муравьи: оплодотворенные самки и самцы — разлетаются на новые территории. Причем это не постепенный, а массовый вылет — муравьи выходят сотнями и тысячами одномоментно. Потом на несколько дней-неделю это может прекратиться до следующего благоприятного периода. Чем чаще станет происходить смена температур, тем чаще они будут роиться, — говорит он.

Как правило, мы видим на городских улицах черных садовых муравьев, которые могут поселиться на газонах или дачных участках, предпочитая почву или сгнившую древесину. Эти насекомые не кусаются и не предоставляют угрозы для человека. Наоборот, это идет на пользу экосистеме: птицы активно охотятся на крылатых муравьев, так как это легко доступная пища.

После того, как муравьи найдут себе подходящее место для жизни, самка и самцы откусят себе крылья и продолжат свое существование уже бескрылыми.