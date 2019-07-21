У Беларуси и Сирии нет закрытых тем для сотрудничества – Лукашенко

Источник материала: Интерфакс

У Минска и Дамаска нет закрытых тем для сотрудничества, завил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел и по делам эмигрантов Сирии Валидом аль-Муаллемом в Минске в понедельник.

"В отношениях Беларуси и Сирии нет закрытых тем для сотрудничества. Мы готовы сделать все, на что способна Беларусь", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Президент также отметил, что Минск внимательно следит за ситуацией в Сирии. "Мы всегда, с первых дней сирийского конфликта, были на стороне сирийского народа, на стороне вашего президента", - подчеркнул Лукашенко. "Мы всячески поддерживали справедливую позицию Сирии, всегда будем привержены этой позиции", - добавил он.

Валид аль-Муаллем в свою очередь заявил, что Дамаск рассчитывает на то, что Беларусь будет задействована в процессе восстановления Сирии, и готов предоставить приоритет всем белорусским компаниям, которые желают в этом участвовать.