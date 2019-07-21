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В Рогачевском районе школьники «срезали» дорогу через лес и заблудились

22.07.2019 12:43 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Рогачевском районе школьники «срезали» дорогу через лес и заблудились
Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел вечером 21 июля в лесном массиве возле агрогородка Довск Рогачевского района. Двое школьников приехали к своим бабушкам в гости на каникулы.

В Рогачевском районе школьники «срезали» дорогу через лес и заблудились Свисток, пакет и мобильник. Эти вещи могут спасти жизнь в лесу

По информации МЧС, около 10 часов вечера подростки провели своих друзей домой, а на обратном пути решили «срезать» дорогу и направились через лес, где заблудились. На поиски детей выехали спасатели и милиция.

В течение часа школьники были найдены. Они вышли на звук сигнала пожарной автоцистерны. К счастью, жизни и здоровью детей ничего не угрожает, после медицинского осмотра их отправили домой.

 
 
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С помощью сотрудников МЧС в течение часа дети были найдены живыми и здоровыми.
 
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