В Рогачевском районе школьники «срезали» дорогу через лес и заблудились

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, инцидент произошел вечером 21 июля в лесном массиве возле агрогородка Довск Рогачевского района. Двое школьников приехали к своим бабушкам в гости на каникулы.

По информации МЧС, около 10 часов вечера подростки провели своих друзей домой, а на обратном пути решили «срезать» дорогу и направились через лес, где заблудились. На поиски детей выехали спасатели и милиция.

В течение часа школьники были найдены. Они вышли на звук сигнала пожарной автоцистерны. К счастью, жизни и здоровью детей ничего не угрожает, после медицинского осмотра их отправили домой.