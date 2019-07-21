Источник материала: Новости Волковыска

У жителя одной из деревень Волковысского района с применением насилия похитили велосипед. 58-летний мужчина ехал на кладбище, где похоронен отец, но на возвышении устал и сел перекурить. Мимо проходила компания из молодых людей, зацепившая уставшего мужчину.

Несколько фраз, брошенные каждой из сторон стали причиной того, что сначала юноши ушли, а потом вернулись, чтобы разобраться с незнакомцем, сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.

Заместитель начальника Волковысского РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению Юрий Воробей: