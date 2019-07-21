У жителя одной из деревень Волковысского района с применением насилия похитили велосипед. 58-летний мужчина ехал на кладбище, где похоронен отец, но на возвышении устал и сел перекурить. Мимо проходила компания из молодых людей, зацепившая уставшего мужчину.
Несколько фраз, брошенные каждой из сторон стали причиной того, что сначала юноши ушли, а потом вернулись, чтобы разобраться с незнакомцем,
Заместитель начальника Волковысского РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению Юрий Воробей:
Наиболее активный из молодых людей несколько раз стукнул потерпевшего кулаком по голове, от чего тот впоследствии потерял сознание. До этого у мужчины нападавший забрал велосипед. Очнувшись, потерпевший обратился в милицию. «По горячим следам» подозреваемого удалось задержать. В качестве него по уголовному делу проходит ученик 10-го класса одной из школ Волковыска, характеризующийся с отрицательной стороны. Похищенный велосипед изъят.