Волковычанин-умелец смастерил из автохлама к автофестивалю SunDay военный багги

20 июля на территории аэродрома Каролино под Гродно прошел юбилейный десятый автофестиваль SunDay. Показать гродненцам и гостям из-за рубежа уникальные в своем роде автомобили приехали более 500 участников из семи стран мира.
Организаторы подготовили для зрителей развлечения на любой вкус: выступления кавер-групп, фудкорты, конкурсы с огромным количеством призов, выборы
Участник волковысского
Наш земляк сделал из авто хлама военный багги. На все это у Руслана ушло около двух месяцев.
Это не первая «поделка» Руслана. В прошлом году он специально изготовил для мостовских байкеров из клуба «Lords of the night»