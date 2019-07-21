Волковычанин-умелец смастерил из автохлама к автофестивалю SunDay военный багги

Источник материала: Новости Волковыска

20 июля на территории аэродрома Каролино под Гродно прошел юбилейный десятый автофестиваль SunDay. Показать гродненцам и гостям из-за рубежа уникальные в своем роде автомобили приехали более 500 участников из семи стран мира.

Организаторы подготовили для зрителей развлечения на любой вкус: выступления кавер-групп, фудкорты, конкурсы с огромным количеством призов, выборы Мисс SunDay . Хедлайнером фестиваля стала популярная поп-группа «IOWA».

Участник волковысского Автомотоклуба Руслан Гусейнов приготовил к автофестивалю своеобразный сюрприз-подарок.

Наш земляк сделал из авто хлама военный багги. На все это у Руслана ушло около двух месяцев.

Это не первая «поделка» Руслана. В прошлом году он специально изготовил для мостовских байкеров из клуба «Lords of the night» трицикл .







