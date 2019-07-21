Четыре очка на двоих в матчах на выезде

Источник материала: Новости Волковыска

В минувшие выходные в чемпионате Гродненской области по футболу состоялись матчи десятого тура.

Лидер группы «Б» волковысская «Смена» в субботу наведалась в гости к своему ближайшему преследователю «ПК им.В.И.Кремко» в Квасовку.

В матче первого круга в Волковыске квасовчане минимально уступили и были полны решимости взять реванш. Однако в отсутствие опытных Дмитрия Мончинского и Евгения Василевского это было сделать сложно. Так и случилось. Гости первыми открыли счет в первом тайме усилиями Дмитрия Голубева. Хозяевам удалось отыграться под занавес матча. Алексей Тарабанов ударом со штрафного сравнял счет в матче. Сменовцы продолжают лидировать в своей группе.

Команда волковысской футбольной лиги «ЛІК» в воскресенье играла свой матч в Мостах с соседом по турнирной таблице. В оставшихся четырех турах идет ожесточенная борьба за «место под солнцем» - выход в решающую стадию чемпионата. Каждое очко на вес золота.

Матч начался с минуты молчания в память о погибшем в аварии игроке команды «Островец» Михаиле Столярове…

Символический ввод мяча в игру совершил кандидат в мастера спорта по футболу Петр Заяц, забивший на стадионе «Неман» 601 мяч в соревнованиях различного ранга.

Гости уже на 17-й минуте открыли счет в матче. Гол на счету Юрия Плоцкого. Он же имел прекрасную возможность увеличить счет в матче. Ликовцы Владислав Курецкий и Дмитрий Савощик в концовке первого тайма с разницей в две минуты утроили счет, забив два «гола в раздевалку».

Казалось, дело сделано, но спустя пять минут после начала второго тайма в ворота «ЛІКа» был назначен пенальти, который реализовал Никита Булай. Он же на 75-й минуте сократил разрыв в счете 2:3.

Мостовчане активизировались и пошли вперед в надежде спасти матч. Концовка выдалась эмоциональной. Но гости выдержали натиск хозяев.

Зельвенская «Чайка» не оставила на своем поле шансов гродненской «Белкард-СДЮШОР» 2:0. Голы на счету Виталия и Александра Бутько.

Остальные результаты тура. «Островец» - «Ошмяны» 1:1, «Лида» - «Вилия» 5:5, «Белая Русь» - ФСК «Гродненский» 1:1, и команде «Слоним-Сити» засчитано техническое поражение за неявку на матч с гродненским «ЖКХ» 3:0.



