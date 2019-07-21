23 июля с 11 до 13 часов состоится «прямая телефонная линия» с начальником Волковысского районного отдела Следственного комитета Максимом Вячеславовичем ГАРКАВЫМ.
Вопросы можно задать по телефону 7-51-40 и 4-32-93.
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Прямая линия с начальником Волковысского РОСК
22.07.2019 — Разное | Новости Волковыска
Источник материала: Новости Волковыска
23 июля с 11 до 13 часов состоится «прямая телефонная линия» с начальником Волковысского районного отдела Следственного комитета Максимом Вячеславовичем ГАРКАВЫМ.
Вопросы можно задать по телефону 7-51-40 и 4-32-93.
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23 июля с 11 до 13 часов состоится «прямая телефонная линия» с начальником Волковысского районного отдела Следственного комитета...
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