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Ивьевчанин Олег Томашевич стал чемпионом Европы среди юниоров в толкании ядра

22.07.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Ивьевчанин Олег Томашевич завоевал золотую медаль  в толкания ядра на чемпионате Европы (U-20) в Швеции, сообщает БФЛА.



Олег Томашевич. Фото БФЛА

Белорусский атлет толкнул ядро на 21 м 32 см и улучшил свой результат в этом сезоне. Ставший по итогу вторым польский спортсмен Войцех Марок установил личный рекорд – 20 м 7 см. Третье место занял Алперен Карахан из Турции, отправивший снаряд на 19 м 76 см.

Еще один представитель Беларуси Алексей Александрович с установленным в одной из попыток новым личным рекордом 19 м 73 см претендовал на «бронзу». Однако после заключительной попытки поляка В. Марока Алексей оказался четвертым.

 
 
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Ивьевчанин Олег Томашевич завоевал золотую медаль  в толкания ядра на чемпионате Европы (U-20) в Швеции, сообщает БФЛА. Олег Томашевич. Фото БФЛА ...
 
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