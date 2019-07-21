Ивьевчанин Олег Томашевич стал чемпионом Европы среди юниоров в толкании ядра

Источник материала: Ивьевский край

Ивьевчанин Олег Томашевич завоевал золотую медаль в толкания ядра на чемпионате Европы (U-20) в Швеции, сообщает БФЛА .







Белорусский атлет толкнул ядро на 21 м 32 см и улучшил свой результат в этом сезоне. Ставший по итогу вторым польский спортсмен Войцех Марок установил личный рекорд – 20 м 7 см. Третье место занял Алперен Карахан из Турции, отправивший снаряд на 19 м 76 см.

Еще один представитель Беларуси Алексей Александрович с установленным в одной из попыток новым личным рекордом 19 м 73 см претендовал на «бронзу». Однако после заключительной попытки поляка В. Марока Алексей оказался четвертым.