Белорусские юниоры взяли 4 медали на чемпионате Европы по легкой атлетике

Источник материала: Аргументы и факты

В шведском Бурове состоялся чемпионат Европы по легкой атлетике среди спортсменов не старше 20 лет. По итогам соревнований на счету сборной Беларуси четыре награды.

На высшую ступень пьедестала поднялись Олег Томашевич после победы в секторе для толкания ядра, а также Никита Коляда по итогам гонки на 10 км по спортивной ходьбе. Также белорусы завоевали два «серебра. Марк Можейко показал второй результат в тройном прыжке, а белорусские бегуньи Екатерина Живаева, Астерия Лимай, Валентина Чимбор и Алина Лучшева стали вице-чемпионками в эстафете 4х400 м.

В медальном зачете команда Беларуси вошла в десятку лучших, разделив девятую позицию со шведами. У обеих сборных по два «золота» и два «серебра». В тройку лидеров вошли команды Великобритании (6-3-6), Италии (5-3-3) и Нидерландов (4-5-1).