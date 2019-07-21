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Белорусские юниоры взяли 4 медали на чемпионате Европы по легкой атлетике

22.07.2019 13:06 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белорусские юниоры взяли 4 медали на чемпионате Европы по легкой атлетике
Белорусская федерация лёгкой атлетики

В шведском Бурове состоялся чемпионат Европы по легкой атлетике среди спортсменов не старше 20 лет. По итогам соревнований на счету сборной Беларуси четыре награды.

Белорусские юниоры взяли 4 медали на чемпионате Европы по легкой атлетике Белорус Олег Томашевич стал чемпионом Европы среди юниоров в толкании ядра

На высшую ступень пьедестала поднялись Олег Томашевич после победы в секторе для толкания ядра, а также Никита Коляда по итогам гонки на 10 км по спортивной ходьбе. Также белорусы завоевали два «серебра. Марк Можейко показал второй результат в тройном прыжке, а белорусские бегуньи Екатерина Живаева, Астерия Лимай, Валентина Чимбор и Алина Лучшева стали вице-чемпионками в эстафете 4х400 м.

В медальном зачете команда Беларуси вошла в десятку лучших, разделив девятую позицию со шведами. У обеих сборных по два «золота» и два «серебра». В тройку лидеров вошли команды Великобритании (6-3-6), Италии (5-3-3) и Нидерландов (4-5-1).

 
 
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В Швеции завершился чемпионат Европы по легкой атлетике среди юниоров (U-20).
 
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